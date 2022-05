bomba-mediaset,-temptation-island-ritorna-ma-senza-filippo-bisciglia,-ecco-chi-prende-il-suo-posto-e-la-prima-coppia-vip

C’è un bel mistero intorno a Temptation Island che fino a qualche giorno fa sembrava essere stato annullato definitivamente dal palinsesto Mediaset. Ma nelle ultime ore sta circolando la notizia di un suo ritorno a settembre. La decisione di non mandare in onda il reality dell’amore aveva lasciato tutti senza parole, dal momento che i risultati in fatto di share e ascolti erano ottimi. Come del resto tutti quelli delle trasmissioni ideate e create da Maria De Filippi, proprietaria al 50% della Fascino, casa di produzione televisiva. I motivi, a quanto si diceva, erano legati a un mancato accordo.

Non solo, la regina di Mediaset ha dato vita a un nuovo show, Ultima Fermata. Anche questo reality, condotto da Simona Ventura, si è incentrato sulle coppie e sui loro problemi. Ma la prima stagione non ha riscosso molto successo. Staremo a vedere se la regina degli ascolti modificherà qualcosa per attrarre il pubblico, oppure se rinuncerà definitivamente al progetto. Intanto, la somiglianza tra il nuovo show e Temptation Island sembrava giustificare il cambiamento di palinsesto. Ma dopo mesi di incertezza adesso la Mediaset fa un passo indietro e sembra confermare che il programma andrà in onda a Settembre.

Già in passato abbiamo visto il reality dell’amore dopo l’estate, per la sua versione Vip, condotta da Alessia Marcuzzi. Temptation Island nella classica versione invece è da sempre stato affidato alle sapienti mani di Filippo Bisciglia. Il presentatore si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, ma con gli anni è riuscito a far carriera e a farsi notare proprio da Maria De Filippi. Nel reality dell’amore ha dimostrato di saper guidare, ascoltare e consigliare le coppie in difficoltà. Ma adesso a quanto pare potrebbe perdere la sua poltrona in favore di Alessia Marcuzzi.

La presentatrice è stata al centro dei riflettori per non aver firmato il contratto con la Mediaset e per essersi ritirata dal mondo del piccolo schermo. Le ultime avventure nella rete di Pier Silvio Berlusconi sono state Le Iene, che conduce da anni insieme a Nicola Savino, e proprio Temptation Island. E con un ritorno del reality a settembre, potrebbe esserci anche un suo ritorno. Le intenzioni di Maria De Filippi ci sono completamente ignote per il momento. L’unica cosa che sembra certa è che a settembre potremo seguire ancora le avventure di coppie e tentatori, per la felicità del pubblico appassionato.

Basato sul format statunitense dal titolo Temptation Island, la trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sei coppie non sposate chiuse per cinque settimane in un villaggio. Le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall’altra), vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nel falò per far vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò dove al termine dei 21 giorni essi decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore.

L’articolo Bomba Mediaset, Temptation Island ritorna ma senza Filippo Bisciglia, Ecco chi prende il suo posto e la prima coppia vip proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.