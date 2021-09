Bomba Mediaset, Tina Cipollari entra al Grande Fratello Vip e subito prende a schiaffi una concorrente. Cos’è successo

La furia dell’opinionista fissa di Uomini e Donne a quanto pare non si scaglia solo contro Gemma Galgani. Tina Cipollari questa volta prende di mira la gieffina. Siamo abituati a vederla ogni giorno ai ferri corti con la dama piemontese, ma la bionda vamp in realtà ne ha un po’ per tutti, senza fare molta distinzione. Tina Cipollari lo ha dimostrato anche in questa occasione, criticando con parole dure una delle protagoniste del reality di Canale 5.

Un ruolo, il suo, nato assolutamente per caso. Ventuno anni fa, infatti, Tina originaria di Viterbo si è presentata in studio per corteggiare un tronista, ma ben presto il suo modo di fare da vamp, irriverente e sopra le righe, ha catturato l’ attenzione di Maria De Filippi, che ha voluto creare per lei il ruolo apposito di opinionista fissa della trasmissione.

Un programma, Uomini e Donne, al quale Tina deve molto, visto e considerato che sempre qui ha conosciuto poi colui che sarebbe diventato il suo futuro marito: Kikò Nalli. Da allora è comparsa anche in numerosi altri programmi, non solo di Maria, mostrando inevitabilmente il suo carattere fumantino e allegro, sempre pronto alla battuta e alla critica. E’ successo anche in questo caso. E presto potremo vedere la Cipollari anche dentro la casa del Grande Fratello. Vediamo perché

Tina Cipollari è scatenata e non le manda a dire. Fan scioccati

Tutti sanno che Signorini avrebbe voluto la CIpollari come opinionista del Grande Fratello vip ma dovrà accontentarsi solo di averla ospite in casa per un po’. La Cipollari stando alle voci infatti potrebbe entrare in casa per un confronto con una delle concorrenti in gioco ovvero Francesca Cipriani. Tina infatti ha picchiato duro contro la Cipriani dopo un episodio accaduto in questa settimana, e Signorini vorrà quindi un chiarimento tra le due.

Recentemente infatti, a far discutere il popolo del web è stato un commento che Tina Cipollari ha lasciato sotto ad un estratto video della diretta del Gf Vip 6. Protagoniste due inquiline, intente ad osservare il cielo sopra Cinecittà. Come si sa, spesso i fan dei gieffini si divertono a inviare messaggi d’affetto o d’amore per i loro beniamini sotto forma di aerei. L’anno scorso ne sono stati mandati a decine e anche quest’anno sembra partire con lo stesso trend.

Alcuni giorni fa Piero, il neo fidanzato di Raffaella Fico, ha voluto farle sentire il proprio supporto con uno striscione, fatto volare in mattinata. Chi però l’ha presa in modo insolito è stata la collega Francesca Cipriani, che ha iniziato ad alternare pianti a urla di gioia, facendo impazzire con la sua reazione internet. A questo punto è arrivato, tra i tanti messaggi, anche il commento lapidario di Tina: “Ridicola…”. La vamp si è espressa.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Mediaset, Tina Cipollari entra al Grande Fratello Vip e subito prende a schiaffi una concorrente. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.