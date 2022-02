Bomba Mediaset, Torna Temptation Island ma Maria De Filippi fa fuori Filippo Bisciglia, “Ecco chi lo sostituisce e perché”

C’è un bel mistero intorno a Temptation Island e Alessia Marcuzzi, che sarebbe indecisa sul prendere o meno il posto di Filippo Bisciglia. Partiamo dal principio: in un primo momento si era detto che il reality dell’amore non sarebbe proprio andato in onda. Una notizia che aveva lasciato tutti senza parole, dal momento che i risultati in fatto di share e ascolti erano ottimi. Come del resto tutti quelli delle trasmissioni ideate e create da Maria De Filippi, proprietaria al 50% della Fascino, casa di produzione televisiva. I motivi, a quanto si diceva, erano legati a un mancato accordo.

Non solo, la regina di Mediaset sta dando vita a un nuovo show, Ultima Fermata. Ancora non sappiamo bene in cosa consisterà, l’unica certezza è che i protagonisti saranno delle coppie indecise sul portare o meno avanti la loro relazione. Una punto di partenza che sembra molto simile a quello di Temptation Island e che quindi potrebbe giustificare questo cambiamento di palinsesto. Ma dopo mesi di incertezza, adesso la Mediaset ha fatto un passo indietro e ha confermato che il reality tornerà ad andare in onda, per la felicità dei suoi fans, e che probabilmente a condurlo ci sarà Alessia Marcuzzi.

Temptation Island è stato sempre affidato alle mani di Filippo Bisciglia. Il presentatore si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, ma con gli anni è riuscito a far carriera e a farsi notare proprio da Maria De Filippi. Nel reality dell’amore ha dimostrato di saper guidare, ascoltare e consigliare le coppie in difficoltà. Ma adesso a quanto pare potrebbe perdere la sua poltrona in favore di Alessia Marcuzzi. La presentatrice è stata al centro dei riflettori per non aver firmato il contratto con la Mediaset e per essersi ritirata dal mondo del piccolo schermo.

Le ultime avventure nella rete di Pier Silvio Berlusconi sono state Le Iene, che conduce da anni insieme a Nicola Lavino, e proprio Temptation Island. E’ stata lei a gestire la versione Vip del reality dell’amore. L’anno scorso però quest’altra versione non è stata realizzata e la donna è rimasta a casa. Probabilmente anche questo rientra tra i motivi che l’hanno spinta a farsi da parte, in attesa di nuovi stimoli lavorativi. Secondo quanto afferma Dagospia, sempre molto informato sul mondo del dietro le quinte televisive, la Fascino vorrebbe proprio lei al posto di Filippo Bisciglia.

Ma Alessia Marcuzzi, dopo aver detto sì in un primo momento, starebbe prendendo tempo prima di chiudere l’accordo: “Pare che Alessia Marcuzzi prima di mettere la sua firma sul contratto, voglia delle certezze in merito al suo futuro”. Sicuramente la presentatrice vuole capire quali ingaggi può offrirle la Mediaset. Si è parlato di Battiti Live, anche se ci sembra improbabile togliere il posto a Elisabetta Gregoraci. Potrebbe quindi tornare a Le Iene, ma lo show non era bastato a tenerla ancorata alla Mediaset. Insomma, un suo ritorno è papabile ma per nulla sicuro.

