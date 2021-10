Bomba Meghan e Harry: Cacciati dal party esclusivo. L’ex Duchessa in lacrime. Perché li hanno messi alla porta

E’ ormai da un bel po’ di tempo che il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in America. Nonostante mediaticamente la Megxit non sia più una novità, i rapporti interni della famiglia reale diventano sempre più difficili. Tutti abbiamo sperato in un ricongiungimento, almeno dal punto di vista dei sentimenti. Abbiamo seguito la storia dei due principi sin dalla loro nascita. Abbiamo pianto con loro quando la madre, Lady Diana, è tragicamente morta in un incidente stradale mentre era in Francia. Li abbiamo visti crescere, combinare guai, diventare adulti e più attenti all’etichetta.

Harry è sempre stato il più problematico tra i due. Da giovane era su tutte le riviste scandalistiche. Dal primo momento ha saputo di non essere destinato a diventare il re d’Inghilterra, e ne ha approfittato. Ma la vita di corte, a quanto pare, gli è sempre stata stretta. E’ servita una donna a dargli il coraggio di lasciarsi alle spalle questa vita e cambiarla drasticamente. Da quando Meghan Markle è entrata nel suo mondo, il principe ha scelto di allontanarsi dalla sua famiglia e dedicarsi esclusivamente alla moglie. Dopo un primo tentativo di convivenza in Inghilterra, i due hanno deciso di lasciare definitivamente il Regno Unito.

La scelta ha lasciato sconvolta la famiglia reale che mai immaginava che il piccolo Harry potesse voltarle le spalle in questa maniera. I rapporti, da quel momento, si sono incrinati sempre più. In particolare quando il principe e Meghan Markle hanno rilasciato un’intervista da Oprah Winfrey mettendo su piazza i problemi che avevano avuto con i membri dell’ ‘azienda’ che gestisce la famiglia. Non solo, la ex attrice di Suits si era particolarmente lamentata anche di Kate Middleton, sua cognata e futura regina d’Inghilterra. Venendo contro a ogni regola imposta dalla regina Elisabetta.

La regina segue fermamente l’idea che ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’. Per questo, vedere il nipote spiattellare tutti i dettagli riguardo la loro rottura sulla televisione americana deve essere stato un colpo. Questo gesto ha probabilmente sancito la rottura definitiva tra i fratelli. William e Kate Middleton sentono forte il peso delle loro responsabilità e si sono ben adeguati al ruolo che la vita ha scelto di riservargli. Per questo, non possono ammettere pecore nere come Harry e Meghan Markle. La prova che i rapporti tra loro sono più tesi che mai arriva proprio oggi, in occasione del compleanno di Lady Diana.

Il 1 luglio 2021 la bellissima madre dei due principi avrebbe compiuto 60 anni. In Inghilterra si terrà quindi un evento speciale per celebrare la sua memoria, oggi 13 ottobre. Ma Harry e Meghan Markle non sono tornati dall’America per essere presenti. Un vero affronto, considerando che l’amore per la madre è l’unica cosa che tiene i ragazzi ancora uniti. La coppia non ha presentato alcuna giustificazione per l’assenza, decidendo semplicemente di rifiutare l’invito. La motivazione? Sembra che a un incontro per il Commonwealth Day cui hanno preso parte, la famiglia li abbia tenuti lontani per tutto il tempo. I due sarebbero stati addirittura cacciati e allontanati tanto che Meghan avrebbe pianto una volta tornata a casa. Insomma non volevano ripetere l’esperienza.

L’articolo Bomba Meghan e Harry: Cacciati dal party esclusivo. L’ex Duchessa in lacrime. Perché li hanno messi alla porta proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.