Bomba Michelle Hunziker, Ecco tutta la verità sul divorzio. “Trussardi l’ha beccata così proprio con lui, il super famoso”. Fan sotto choc

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione e adesso in molti pensano che la show girl stia frequentando nuovamente il suo primo amore, Eros Ramazzotti. E’ con lui che la donna è convolata a nozze per la prima volta. Si sono incontrati nel 1995 a Milano. Dopo un concerto del cantante famosissimo, i loro sguardi si sono incrociati per non lasciarsi più. Si è trattata di una passione travolgente, un amore lampo che li ha portati a prendere subito decisioni importanti. Infatti, già al termine del 1996, il 5 dicembre, nasceva Aurora, frutto del loro amore.

La storia tra Michelle Hunziker ed Eroz Ramazzotti è continuata e dopo due anni dalla nascita della primogenita, il 24 aprile del 1998, i due si sono sposati. Il matrimonio è durato 4 anni ma nel 2002 è finito definitivamente. La causa della rottura è legata sicuramente all’ingresso della show girl in una setta guidata dalla maga Clelia. Per anni la donna ha perso il sorriso ed è stata completamente assorbita e sfruttata dalle persone incontrate in questo circolo, che hanno gestito la sua vita privata e professionale. Solo dopo anni, la bella bionda della televisione è riuscita ad uscirne e a raccontarlo.

Il primo scopo della ‘maga’ e dei suoi assistenti è stato quello di allontanare Michelle Hunziker dai suoi affetti personali. La show girl ha rinunciato a poco a poco ai rapporti con suo marito e con la sua stessa famiglia. Ritrovando soltanto nella setta calore e appoggio, senza rendersi conto che era la setta stessa a toglierle tutto. E’ stato proprio in quel periodo che Eros Ramazzotti non è riuscito a salvarla e starle accanto. E’ impossibile aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato e la donna si è ritrovata a combattere questa battaglia da sola, chiusa in casa con la piccola Aurora.

Anche i contratti lavorativi di Michelle Hunziker erano gestiti dalla maga Clelia. I suoi colleghi ricordano bene che in quel periodo non riuscivano ad avere contatti con lei al di fuori della diretta televisiva. I camerini della show girl erano chiusi a chiunque ed era diventato veramente impossibile avvicinarla. Come lei stessa ha raccontato, la sua salvezza è stata proprio la piccola Aurora che con l’ingenuità di una bambina le ha chiesto di tornare a essere la mamma sorridente di un tempo. Una doccia fredda per lei, che da quel giorno ha interrotto tutti i suoi rapporti con la setta.

Era troppo tardi per salvare il matrimonio con Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è rimasta single, fino all’incontro con Tomaso Trussardi, avvenuto nel 2011. Dopo due anni di relazione nasce Sole, il 10 ottobre del 2013. Nel 2014 si sposano mentre l’8 marzo del 2015 è arrivata Celeste. Probabilmente la show girl non ha avuto modo di tornare indietro nel tempo al periodo pre setta. Oggi però è tornata nuovamente single. Non si conoscono ancora bene le cause di questo divorzio, ma in molti pensano che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con il famoso cantante.

