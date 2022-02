Bomba Michelle Hunziker, La confessione choc: “ho preso una sbandata per un collega, lui è famoso e sposato. Ecco chi è”

Michelle Hunziker follemente innamorata proprio di lui: “È un uomo sposato”. La conduttrice svizzera Michelle Hunziker ha da poco rotto con Tomaso Trussardi ma si scopre un altarino. Vediamo di chi si tratta. Michelle Hunziker ha da poco festeggiato il suo primo compleanno da single dopo undici anni di unione con Trussardi.

Anche se non hanno voluto fare ulteriori dichiarazioni Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno chiuso la loro storia d’amore dopo undici anni e due figlie. La ex coppia ha deciso di rilasciare tramite Ansa una dichiarazione ufficiale. Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia viveva in case separate già alla fine di novembre, tanto che non avrebbero nemmeno trascorso le feste di Natale insieme.

Mentre Trussardi era sulla neve insieme ad una bionda, l’assistente di Elisabetta Franchi, Michelle ha trascorso il suo compleanno in compagnia delle due figlie avute da Tomaso e di Aurora, la sua primogenita avuta da Eros Ramazzotti. Proprio con Ramazzotti si parlava di un possibile ritorno di fiamma, poi smentito dal cantante. In realtà, si dice che i due si erano lasciati male ma oggi si siano riavvicinati. I due ex coniugi hanno sempre mantenuto rapporti civili per il bene della loro Aurora.

La rivelazione choc

Diversi anni fa, Michelle Hunziker rilasciò un’intervista a Le Iene. Nel corso dell’intervista, ha raccontato un po’ dei suoi trascorsi amorosi, raccontando di essere stata insieme anche a personaggi non necessariamente famosi. Anche se, agli annali, all’epoca, mancavano politici e calciatori (che pare non si siano aggiunti alla lista neanche oggi). I presentatori hanno anche cercato di fare qualche domanda indiscreta su Ramazzotti ma la Hunziker ci ha tenuto a mantenere la bocca chiusa.

Per quanto riguarda la sua carriera, gli intervistatori ci hanno tenuto a ricordare il periodo in cui Michelle Hunziker condusse Zelig insieme a Claudio Bisio. Proprio di lui, uomo sposato e con famiglia, lei all’epoca single, si prese una bella sbandata. Non solo per lo charme del presentatore/attore, ma anche per i suoi modi di fare sempre gentili e accorti: “Mi ero invaghita della sua parte artistica, del suo charme. In quel momento ero single, lui molto sposato e quindi niente”.

Tra loro due non ci fu nulla perché lui era sposato e Michelle racconta di essere stata sempre rispettosa non solo degli uomini sposati ma anche delle mogli che lasciano a casa. Un innamoramento di cui, però, Claudio Bisio non sapeva nulla, per lo meno fino a quando non ha sentito l’intervista. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

