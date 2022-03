Bomba Mina Settembre 2, La famosa protagonista fatta fuori dalla serie, Lo sfogo choc “Ecco perché non mi vogliono più”

Sono iniziate le riprese di Mina Settembre 2, la fiction della Rai che ha consacrato Serena Rossi al successo. L’attrice napoletana ha fatto molta gavetta, cominciando proprio con la serie seguitissima dagli italiani Un posto al sole. Ma soltanto negli ultimi anni e grazie a questa nuova mini serie è entrata davvero nel cuore dei telespettatori, che si sono affezionati al suo personaggio. La giovane interpreta un’assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli. Separatasi da poco, la donna vive temporaneamente a casa della madre, una cinica altoborghese, e sentimentalmente è divisa tra l’affetto per Claudio, il suo ex-marito, e Domenico, un ginecologo molto affascinante.

Mentre prova a rimettere in piedi la sua vita, Mina si imbatte in un mistero legato al passato di suo padre, da poco scomparso. Tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma di Settembre”. E’ ancora ignota la trama della seconda stagione di Mina Settembre, ma alcuni dei suoi protagonisti si sono lasciati andare a delle anticipazioni. La prima è proprio Marina Confalone, che nella miniserie interpreta Olta, la mamma dell’assistente sociale, che ha fatto divertire molto i telespettatori con il suo carattere estremamente difficile.

Olga è diventata famosa per la sua acidità, per le sfuriate nei confronti della figlia e per i capricci che fa per ottenere le sue attenzioni. Ma sembra che il suo futuro in Mina Settembre 2 sia incerto. A rivelarlo è l’attrice stessa, in una intervista che ha rilasciato a Il tempo: “Non so se ci sarò ancora nella seconda stagione. Ho cercato di aggiungere della comicità e qualcosa di folle in questo personaggio così acido”. L’evoluzione dei personaggi è un aspetto fondamentale delle fiction e se questo tentativo non dovesse riuscire, probabilmente Olga potrebbe anche uscire di scena.

Se Marina Confalone potrebbe andar via, c’è un’altra attrice che ha invece annunciato il suo arrivo in Mina Settembre 2. Stiamo parlando di Marisa Laurito, che tramite i canali social ha annunciato che prenderà parte alla seconda stagione della miniserie, nei panni della zia della giovane assistente sociale. Intanto, siamo tutti curiosi di scoprire quale sarà il futuro sentimentale della protagonista. L’abbiamo lasciata in mezzo a due fuochi. Ricordiamo che proprio all’inizio della prima stagione la donna scopre di essere stata tradita dal marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti.

Nel tentativo di dimenticarlo, Mina Settembre incontra Mimmo, collega del consultorio interpretato da Giuseppe Zeno, di cui si innamora. Ma dopo essere stata delusa anche dal dottore, l’ex marito torna alla riscossa per corteggiarla e lei si ritrova a essere indecisa tra i due. Entrambi gli attori hanno confermato, sempre tramite i canali social, la loro presenza nella miniserie per la sua seconda stagione. Ma sappiamo tutti che ci sarà spazio per uno solo tra i due. Serena Rossi, infatti, ha assicurato che il suo personaggio farà la sua scelta. E come sempre è questo quello che incuriosisce davvero i telespettatori.

