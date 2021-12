bomba-nella-notte-al-gf-vip,-gianmaria-chiude-con-sophie-e-va-proprio-da-lei.-fan-in-delirio

GF Vip, Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie Codegoni: “Ho visto che non è scattata, basta così”. Ormai è diverso tempo che tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni c’è certamente qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia la ragazza ha sempre dichiarato di provare solo un interesse dal punto di vista fisico nei confronti dell’imprenditore napoletano, escludendo che possa mai esserci qualcosa di serio una volta finito il Grande Fratello Vip 6.

E anche ieri sera Sophie Codegoni ha confermato di sentirsi assolutamente single e disponibile a conoscere Alessandro Basciano, pur precisando che al limite dovrebbe prima sistemare le cose con Gianmaria. Parole che forse sono poco piaciute a quest’ultimo, il quale una volta finita la puntata del GF Vip 6 ha deciso di prendere una decisione importante.

Di cosa si tratta? Come riportato da Biccy.it, Gianmaria Antinolfi ha deciso di chiudere con Sophie Codegoni, non facendo mistero di essere stufo di aspettare che a lei scatti la famosa scintilla: “A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi nulla. Ho visto che non scatta…E allora basta…” le ha detto il concorrente del GF Vip che proprio dopo questa discussione si è subito avvicinato ad un’altra coinquilina. Vediamo chi

Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: “Meglio se restiamo amici”

Gianmaria Antinolfi al GF Vip 6, come riportato dal blog di gossip Biccy.it, ha poi dichiarato a Sophie Codegoni di credere che sia meglio mettere un punto definitivo a questo loro legame speciale perchè purtroppo non porterebbe a niente di concreto: “Meglio se restiamo amici…Ci abbiamo provato, ma o scatta o non scatta…”

Gianmaria Antinolfi, che ieri sera ha confessato di non temere Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6, non ha poi fatto mistero di essere davvero stufo di cercare di capire Sophie Codegoni, che prima si avvicina e poi si allontana senza un motivo apparente: “Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni…”

Gossip GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi deciso a chiudere con Sophie Codegoni: “Voglio stare tranquillo”

Gianmaria Antinolfi mai come questa volta è sembrato deciso a chiudere con Sophie Codegoni al GF Vip 6 asserendo di non avere la minima intenzione di continuare a farsi del male per inseguirla: “Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto….” Gianmaria Antinolfi ha poi subito riallacciato i rapporti con Soleil Sorge, nella speranza che stavolta non litighino più: “Non mi ferire più, dobbiamo restare vicini…tu mi conosci e io conosco te. Non ci facciamo più del male”

