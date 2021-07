bomba-pechino-express,-costantino-ruba-la-preferita-di-maria-de-filippi,-la-prima-coppia-fa-impazzire-i-fan.-maria-furiosa

E’ ormai da tempo che stiamo aspettando l’inizio delle riprese di Pechino Express e sembra che finalmente il momento si stia avvicinando. O almeno, sono iniziate le anticipazioni sui personaggi che potrebbero far parte del cast. Tra questi, probabilmente ci saranno due ragazzi che quest’anno hanno preso parte alla scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, Amici.

L’avventuroso reality è stato rimandato a lungo a causa della pandemia. Viaggiare in tempi Covid è una delle imprese più ardue da compiere, e sarebbe stato impossibile tenere i concorrenti al sicuro, viste le modalità di gioco. Nel corso della loro avventura, le coppie che prendono parte a Pechino Express devono necessariamente richiedere aiuto e assistenza a estranei e di certo sarebbe impossibile sottoporre tutti a un tampone.

Per questo, è dal 2020 che non vediamo una stagione del reality. Se in un primo momento si pensava che sarebbe stato ripreso a novembre 2021, sembra che adesso sia stato rimandato direttamente al 2022. La trasmissione andrà per la prima volta in onda su Sky, dopo che la Rai la venduta a causa degli ascolti non soddisfacenti. Ancora non sappiamo se il format subirà modifiche.

Sicuramente, Pechino Express verrà modificato in Peking Express. Ma il presentatore resterà Costantino Della Gherardesca, nonostante in molti pensassero che sarebbe stato affidato nelle mani di Frenk Matano o Alessandro Cattelan, volti che su Sky lavorano molto. “Sarà alla conduzione di Pechino Express anche nella prossima edizione, non vado da nessuna parte” ha fatto sapere il volto noto del piccolo schermo. Ma si dice che questa volta al suo fianco ci sarà una donna: i due nomi più quotati sono quelli di Katia Follesa e Ludovica Comello.

Ma pensiamo adesso a quali potrebbero essere i concorrenti di Pechino Express. Secondo i rumors, una coppia potrebbe essere quella che abbiamo visto formarsi ad Amici. Sono stati gli artisti di maggior successo, giovani, innamorati, si sono ritrovati a godersi insieme una finale e contendersi il primo posto. Stiamo parlando di Sangiovanni e Giulia Stabile, che ci hanno conquistati tutti con le loro parole e movimenti. E mentre lui viene condiviso da tutte le radio, e gli italiani conoscono ormai a memoria le sue canzoni, lei pare essere diventata la nuova protetta di Maria De Filippi.

Essere presi a cuore dalla regina di Mediaset è una garanzia per il futuro lavorativo di una ballerina in televisione. E Giulia Stabile è riuscita a conquistarla completamente. Già in questo giorni, l’abbiamo vista su varie storie Instagram dietro le quinte di Tu si que vales, che stanno registrando proprio ora. Non solo, sarà anche ballerina professionista durante la prossima stagione di Amici. Ma la ragazza non ha mai nascosto il suo spirito avventuriero e, insieme a Sangio, sembra essere la candidata perfetta per Pechino Express. A quanto pare gli autori li starebbero già corteggiando ma la cosa non farebbe molto piacere a Maria

