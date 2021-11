bomba-pier-silvio-berlusconi,-spunta-la-foto-che-sconvolge-tutti-“capelli-lunghi-e-biondi-per-fare-l’attore-in-una-fiction”-eccolo

Pier Silvio Berlusconi è diventato un uomo di grande successo, che porta avanti l’azienda Mediaset in maniera professionale e brillante. Ma nonostante la sua aria seria e concreta è stato giovane e ribelle anche lui. Oggi spunta fuori una fotografia di un giovane ragazzo che non sembra neanche l’uomo che è diventato oggi. Il suo impegno per la famosissima rete è costante. L’uomo cerca continuamente di capire il pubblico italiano e offrirgli quello di cui ha bisogno. Senza lasciarsi spaventare dai cambiamenti, lavora costantemente alla soddisfazione dei suoi telespettatori che di conseguenza non lo lasciano mai. ( continua dopo la foto)

A volte è stato criticato di essere troppo ligio al lavoro. Ricordiamo un’intervista recente fatta ad Antonio Ricci, autore del famosissimo telegiornale satirico Striscia la Notizia in diretta ogni giorno sul canale più importante della Mediaset, il quinto. “Siamo su posizioni completamente opposte con Pier Silvio Berlusconi. C’è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda. Quando ci parli assieme dice che vuole una televisione non caciarona, diciamo un po’ modello Toffanin. Poi guardi lo schermo e trovi dell’altro. Ma non è questo il peggio.”

Antonio Ricci ha lasciato chiaramente intendere che Pier Silvio Berlusconi sogna la un tipo di televisione ma che i gusti dei suoi telespettatori non gli permettono di realizzarla. Lo share prima di tutti, altrimenti la Mediaset non sarebbe Mediaset. Ma non solo, l’autore di Striscia si lascia andare anche a dichiarazioni riguardo la sfera privata dell’amministratore delegato e il suo modo di vivere la vita: “Il peggio è che invece di spassarsela, di combinare casini da milionario qual è in quanto figlio di Silvio, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre”.

Si può dire che Pier Silvio Berlusconi non abbia preso molto dal suo famosissimo padre. La sua vita è seria e distinta, felice in coppia con Silvia Toffanin. Pur non avendola portata all’altare, l’uomo si conferma sempre più innamorato e tra i due non sembrano esserci mai segni di crisi. Rispetto ai suoi fratelli, su di lui è caduta la responsabilità della Mediaset, un incarico ricco di responsabilità. Ma non è sempre stato così. Il giovane Berlusconi portava i capelli lunghi e più chiari e aveva uno sguardo un po’ ribelle e ha anche partecipato ad una fiction sempre su Mediaset. Il suo fascino, però, non è cambiato nel corso del tempo. Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

