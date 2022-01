bomba-rai,-alberto-matano-a-spasso-mano-nella-mano-con-la-famosa-collega.-lui-confessa:-“e’-stato-un-colpo-di-fulmine”

Alberto Matano a spasso con lei: è stato un colpo di fulmine. Il famoso conduttore Alberto Matano è uscito con una donna famosissima: Ecco chi è. Senza dubbio Alberto Matano è uno dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Dopo aver lavorato per tanti anni nel giornalismo, oggi è uno dei volti più iconici della tv generalista e la sua popolarità è aumentata a dismisura. Un esempio è il suo profilo Instagram, che oggi vanta quasi 200mila follower e che lui aggiorna regolarmente con nuovi contenuti. Solo poche ore fa, infatti, una sua story ha attirato molto l’attenzione.

Per tanti anni Matano è stato uno dei busti più famosi del TG1, ma qualche tempo fa ha deciso di cambiare strada, pur continuando a lavorare davanti alla telecamera. Così, ha cambiato settore e adesso conduce La vita in diretta, suo programma di punta. Per i primi tempi lo ha presentato insieme alla showgirl Lorella Cuccarini, che vanta una carriera molto lunga, da quando fu scoperta da Pippo Baudo quando era giovanissima. Pare che i due abbiano avuto un litigio e abbiano quindi deciso di smettere di collaborare. ( continua dopo la foto)

Alberto Matano, in giro con lei

Inoltre, Alberto Matano è noto anche per la sua vita sentimentale, per quanto sia una persona molto riservata e per tanti anni non abbia mai rivelato nulla di importante. Tutto è cambiato alcuni mesi fa, quando ha preso la decisione di rivelare apertamente la sua omosessualità facendo coming out. Molti pensano che abbia una relazione con il politico Vincenzo Spadafora, che si è rivelato nello stesso periodo.

Nessuno dei due ha mai detto niente a riguardo, ma poche ore fa il presentatore ha postato una storia su Instagram. Si tratta di una foto che è finita sulla copertina di un celebre giornale di cronaca rosa e che lo vede passeggiare fianco a fianco con una donna bellissima. Tutti sanno che i due hanno un legame molto profondo, che non hanno mai nascosto a nessuno, tanto che Matano, in una recente intervista ha rivelato che il feeling con lei è stato come un vero e proprio colpo di fulmine.

Si tratta di Mara Venier, sua collega ma anche grandissima amica. In più di un’occasione i due hanno spiegato di essere grandi amici e che si sono sempre supportati a vicenda. Lei, per esempio, gli è stata di grande aiuto quando lui stava ponderando di lasciare il telegiornale e lo ha invitato a una puntata di Domenica In. Solo pochi giorni, lui ha raccontato che fu scelto per La vita in diretta e da allora Matano considera la conduttrice come una sorta di amica porta fortuna. Sono davvero dolci.

