bomba-rai,-alberto-matano-ruba-il-posto-di-mara-venier,-l’annuncio-sui-social-spiazza-i-fan

Alberto Matano ha rubato il posto della sua più grande amica, Mara Venier. L’uomo è arrivato sul piccolo schermo come conduttore del Tg1, dove è stato presentatore di punta sia durante la fascia delle 13 sia per quella delle 20. Successivamente, ha girato diversi programmi televisivi sino ad approdare a La vita in diretta, che conduce ormai da tempo con successo. La storica trasmissione pomeridiana di Rai1 si è presentata con il giornalista al timone all’appuntamento invernale con un progetto rinnovato. Tutti i giorni “live” l’attualità, la cronaca, le storie di vita, i grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e i protagonisti della televisione.

Una finestra dinamica sulla vita comune degli italiani che accompagna i telespettatori, informando, emozionando e divertendo. Non solo La vita in diretta, Alberto Matano è anche uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, dove è opinionista a bordo campo. Spetta a lui il compito di decidere a quale dei concorrenti andrà il tesoretto. Una scelta che influenza moltissimo la classifica finale della puntata e ha il potere di salvare una coppia. Insomma, l’uomo è diventato uno dei volti di punta della Rai e può contare di avere al suo fianco una importante amicizia, quella di Mara Venier.

I due protagonisti del piccolo schermo hanno sempre dimostrato di essere molto legati, davanti alle telecamere e anche lontano dalle telecamere. I like sui social e le fotografie pubblicate insieme parlano chiaro. Ma soprattutto parla chiaro il fatto che sia stata proprio Mara Venier ad officiare il matrimonio di Alberto Matano con il suo compagno di vita, Riccardo Mannino. I due sono legati da quindici anni, ma non hanno potuto vivere il loro amore alla luce del sole proprio per permettere al giornalista di condurre la propria carriera senza essere oggetto di critiche e pettegolezzi.

Oggi che Alberto Matano è finalmente riuscito a ottenere un posto solido nel mondo della Rai, ha potuto fare il passo avanti di dichiarare il suo amore per Riccardo davanti all’Italia intera. Come il conduttore ha raccontato in una recente intervista, è stata proprio di Mara Venier l’idea del matrimonio. Una decisione che lo ha messo in crisi in un primo momento, con la paura di mettere la sua vita privata in piazza, ma che lo ha convinto sempre più. I due si sono sposati recentemente, in un paesino dei Castelli romani, e adesso l’uomo si appresta a godere delle sue meritate vacanze, con Estate in diretta che sarà affidato alla conduzione di Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Anche la sua amicizia con Mara Venier procede a gonfie vele. Ma allora che è successo e perché Alberto Matano le avrebbe rubato il posto? In realtà, il ruolo che le ha tolto è semplicemente quello di officiante di matrimonio. Il presentatore di La vita in diretta ha pubblicato infatti uno scatto che lo riprende con la fascia tricolore, sorridente e felicissimo di poter assumere un ruolo così importante in un giorno felice per due suoi amici.

"Oggi sposo io" ha scritto per accompagnare lo scatto. Un evidente riferimento al suo matrimonio e alla sua amica di Domenica In, che ha sicuramente provato la stessa gioia per il suo matrimonio.

