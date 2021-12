Bomba Rai, Alberto Matano sostituito. Non ci sarà più a La Vita in diretta. Lui distrutto: “Ecco cos’è successo”

Brutto colpo per Alberto Matano. L’ex mezzo busto del Tg 1 è stato costretto a saltare l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove da anni è commentatore a bordo campo. Il giornalista si è collegato con Milly Carlucci da casa, spiegando la sua situazione. Matano sta bene, il suo tampone è negativo, ma è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19.

Per la salute di tutti, dunque, il conduttore de La vita in diretta ha deciso di seguire la puntata da casa, pronto nonostante la distanza a commentare i vari finalisti e ad assegnare il suo prezioso tesoretto. Alberto Matano si è vaccinato qualche mese fa, come più volte ribadito dal diretto interessato in diverse occasioni. Non ha contratto il Coronavirus ma dopo aver avuto contatti con una persona positiva ha scelto di isolarsi nella sua abitazione romana.

Molto probabilmente da lunedì 20 dicembre Matano o condurrà La vita in diretta da casa, come accaduto ad altri colleghi come Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, oppure sarà sostituito alla conduzione e quindi tornerà direttamente dopo le festività natalizie. Ancora la Rai non si è pronunciata su quale sarà la scelta. Certo condurre un programma che va in onda tutti i giorni e per così tante ore, da remoto non sarà facile e per questo si crede che si opterà per la sostituzione provvisorio.

Il grande successo de La vita in diretta

Quarantena a parte continua il grande successo de La vita in diretta. Il programma di Alberto Matano è seguito quotidianamente da quasi due milioni di telespettatori. Il mix di cronaca, attualità e costume funziona alla grande. I telespettatori apprezzano molto anche il garbo e l’eleganza di Matano, padrone di casa dello storico contenitore da circa tre anni (due in solitaria, uno in coppia con Lorella Cuccarini, con la quale ci sono state diverse liti dietro le quinte).

Grazie all’ex mezzo busto del Tg 1 La vita in diretta è tornata a vincere dopo anni di predominio di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Quest’ultima non è più la regina incontrastata degli ascolti tv del pomeriggio ed è stata addirittura ridimensionata da Mediaset a causa dell’evidente crollo. Non solo: Carmelita, su richiesta di Pier Silvio Berlusconi, ha cercato di trarre ispirazione proprio da La vita in diretta e da Matano eliminando il trash dal suo salotto, concentrandosi su cronaca e attualità.

