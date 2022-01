Bomba Rai, Alberto Matano torna al Tg 1: L’ annuncio spiazza i fan. Ecco cosa succederà a La Vita in diretta

La vita in diretta, Alberto Matano emozionato: “TG1? Lunedì ritorno a casa”. Alberto Matano ha chiuso la puntata di venerdì de La vita in diretta con un appello: “Ho un messaggio importante…” Come fa spesso il venerdì, anche al termine della puntata de La vita in diretta del 21 gennaio, Alberto Matano ha fatto un appello per un’iniziativa benefica:

“Prima di salutare e ringraziare i telespettatori e dare la linea al collega Flavio Insinna per una nuova puntata de L’Eredità, ha invitato infatti il pubblico di Rai1 a sostenere la campagna portata avanti dall’Associazione Bambini Cardiopatici del mondo. “Possiamo farlo attraverso un sms o una telefonata al numero 45587” ha spiegato, sottolineando: “E’ importante”.

Dopo aver fatto l’appello in questione, Alberto Matano ha ricordato ai telespettatori che lunedì La vita in diretta non andrà in onda per via dell’edizione speciale del TG1 dedicata alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, spiegando a tal proposito: “Io e Serena Bortone saremo in studio al telegiornale con Monica Maggioni”. Alberto Matano emozionato per l’ospitata di lunedì al TG1: “Sarà un po’ un ritorno a casa per me” “Per me sarà un ritorno a casa quello di lunedì al TG1” ha poi ammesso Alberto Matano chiudendo La vita in diretta.

Alberto Matano si piega in due dalle risate: gag dei coach di The Voice Senior

Momento molto esilarante sul finire della puntata de La vita in diretta di venerdì 21 gennaio 2022, dove il padrone di casa Alberto Matano ha avuto in collegamento i coach di The Voice Senior, intervenuti dallo studio. E proprio i coach del talent condotto da Antonella Clerici si sono resi protagonisti di alcune gag, una delle quali involontaria, facendo scoppiare a ridere non solo Alberto Matano ma anche i vari ospiti de La vita in diretta: Orietta Berti, per esempio, è letteralmente sparita del video, con lo schermo che si è oscurato, mentre anticipava “Super ospite stasera? So chi ci sarà, volevo solo sapere se…”, arrivata a questo punto il collegamento è caduto e Alberto Matano, come si vede dalla foto in alto, è scoppiato a ridere, già divertito da una gag di Clementino che raccontiamo nel prossimo paragrafo.

Alberto Matano scoppia a ridere a La vita in diretta, Clementino: “Io e Gigi D’Alessio faremo i parcheggiatori a Sanremo”

Clementino durante il collegamento a La vita in diretta ha fatto invece una battuta sul prossimo Festival di Sanremo, annunciando “Ci saremo anche io e Gigi D’Alessio”, aggiungendo poi: “Faremo i parcheggiatori fuori dal teatro”. Sentendo ciò, le risate sono letteralmente esplose sia per Alberto Matano che per i suoi ospiti. Infine, prima di chiudere il collegamento con i coach di The Voice Senior, Alberto Matano a La vita in diretta ha fatto i suoi auguri a Loredana Bertè per il duetto a Sanremo con Achille Lauro, ammettendo: “Non vedo l’ora”.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra