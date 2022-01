Bomba Rai, Anna Falchi fuori da I Fatti vostri. Salvo Sottile alla conduzione unica. La confessione choc: “Ecco cos’è successo”

Anna Falchi assente nella puntata odierna di I Fatti vostri. Salvo Sottile rassicura in diretta: “Tornerà”. Puntata anomala quella de I fatti vostri andata in onda questa mattina su Rai Due. Il padrone di casa Salvo Sottile, nella prima puntata del 2022 ha inaugurato il nuovo episodio de I fatti vostri annunciando immediatamente l’assenza della sua compagna di viaggio, la grande attrice e conduttrice Anna Falchi.

Un’assenza che ovviamente non è passata inosservata ai tanti telespettatori del format mattutino di Rai Due e subito Salvo Sottile ha preso in mano la situazione e sottolineato la mancata presenza della sua splendida compagna di viaggio da questa edizione de I fatti vostri: Tanti auguri di buon anno a tutti, sono felice di essere insieme a voi. Come vedete sono da solo e non c’è Anna Falchi che aspettiamo e tornerà presto. Voglio mandarle un grande bacio, questo è l’applauso della piazza” ha esordito Salvo Sottile.

I fatti vostri, Anna Falchi salta la puntata odierna: sui social dell’attrice è mistero

Salvo Sottile ha portato in porto la barca de I fatti vostri anche per questa prima puntata del 2022. Da solo, però, visto che Anna Falchi non ha presenziato al fianco del noto conduttore, che si è ritrovato orfano della presenza della sua compagna in studio. Salvo Sottile ha annunciato l’assenza di Anna Falchi subito in apertura di puntata, ma intanto sui social la splendida showgirl non ha lasciato tracce e tantomeno spiegato la sua assenza nella puntata de I fatti vostri.

E i telespettatori cercano un perché sul vuoto della Falchi, avvolto nel mistero più cupo. La preoccupazione quindi cresce soprattutto in questo periodo di pandemia. Che Anna Falchi non stia bene? oppure ci sono stati dei diverbi e l’attrice è stata fatta fuori dal programma nonostante le rassicurazioni di Sottile? Molti sono i commenti degli utenti che stanno cercando una risposta. Ma a quanto pare sarebbe la prima l’ipotesi pià concreta, ovvero che l’attrice stia in quaratena perchè ha avuto contatti con positivi come successo di recente anche ad Alberto matano.

I fatti vostri vola con Anna Falchi e Salvo Sottile: risultati eccellenti nella prima parte di stagione

Anna Falchi, protagonista di una curiosa rivelazione nei giorni scorsi, sta ottenendo grandi risultati in coppia con Salvo Sottile al timone di I fatti vostri. Il bilancio di questa prima parte di stagione per la strana coppia Falchi-Sottile è dunque decisamente positivo, con gli ascolti che sono stati brillantissimi, addirittura superiori a quando alla conduzione c’era Giancarlo Magalli.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Rai, Anna Falchi fuori da I Fatti vostri. Salvo Sottile alla conduzione unica. La confessione choc: “Ecco cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.