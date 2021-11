Bomba Rai, Antonella Clerici confessa perchè ha eliminato Albano e Jasmine: “Non potevo più tenerli, ecco il vero motivo”

The Voice Senior, Antonella Clerici rompe il silenzio su Al Bano: “Volevano togliere la doppia poltrona”. Partirà venerdì 26 novembre la seconda edizione di The Voice Senior. Al timone del talent rivelazione dello scorso anno, Antonella Clerici che sarà affiancata da quattro giudici: Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti.

Al centro dello show, versione over del classico The Voice, ci saranno ancora una volta la musica e le storie dei protagonisti. A far parlare in queste settimane è stata anche la decisione di sostituire Al Bano e Jasmine con Orietta Berti. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Antonella Clerici ha rotto il silenzio, raccontando sui motivi che hanno portato al cambio di poltrone:

“Un po’ perchè è l’anno di Orietta Berti, ma soprattutto perché si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Al Bano senza Jasmine non era carino”. Insomma la Clerici ha fatto intendere che la poltrona doppia non è piaciuta e che avrebbe dovuto scegliere solo Al Bano eliminando così la figlia Jasmine ma non ha voluto chiederglielo probabilmente anche per non metterlo in difficoltà.

Antonella Clerici sui concorrenti di The Voice Senior: “Hanno un’urgenza e un’ossessione per la musica”

“Sono gagliardi questi Senior […] Il comune denominatore è l’urgenza e l’ossessione per la musica, che è quello che permette loro di esprimersi”. Queste la confessione di Antonella Clerici sui protagonisti di The voice. La conduttrice ha anticipato che molti dei concorrenti hanno sfiorato il successo, altri si esibiscono all’estero, altri ancora hanno una doppia vita con il posto fisso e le serate nei matrimoni.

The Voice senior 2 si allunga: Antonella Clerici in onda fino al 21 gennaio 2022

Il successo della scorsa edizione The Voice Senior ha portato la Rai a scegliere di allungare la seconda edizione fino al 2022. Antonella Clerici ha ricordato che il talent è riuscito a portare a casa un successo di ascolti e di critica, cosa non facile. Per questo quest’anno ci saranno ben tre blind audition (audizioni al buio) e più protagonisti da conoscere. Antonella Clerici ha ricordato: “Interrompiamo per Natale e poi andremo in onda il 7, 14 e 21 gennaio con la finale”.

