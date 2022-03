Bomba Rai, Antonella Clerici spiazza tutti: “Ho lasciato non ne posso più” . L’annuncio choc

Antonella Clerici spiazza tutti: “Ho lasciato non ne potevo più…”. Antonella Clerici perché ha lasciato la città per andare a vivere in mezzo al bosco? Dopo quasi trent’anni ha detto addio alla Capitale. Antonella Clerici perché ha lasciato la città? Dopo 28 anni che viveva a Roma ha deciso di fare un drastico cambiamento: ad oggi vive in mezzo al bosco. Si è appassionata alla cucina grazie a La Prova del Cuoco che per tanti anni ha tenuto compagnia agli italiani ogni giorno.

Nel 2018 però, ha preso una decisione che ha cambiato la sua vita definitivamente. Antonella ha lasciato il programma e anche la città dove ha sempre vissuto. La Clerici, infatti, è originaria di Legnano Un comune nella città metropolitana di Milano ma per quasi trent’anni ha vissuto a Roma. Qui si trovavano gli studi televisivi dove girava La Prova del cuoco e sempre qui ha vissuto con l’ex compagno Eddy Martens e la figlia Maelle. Qualche anno fa, però, ha deciso di dare un taglio al passato e insieme al nuovo compagno e alla figlia si è trasferita in una casa decisamente diversa. Una grandissima villa immersa in un bosco.

Antonella Clerici, ecco perché ha lasciato la città: una scelta d’amore

Antonella Clerici si è trasferita soprattutto per seguire il suo nuovo compagno, Vittorio Garrone. L’uomo, infatti, possiede un allevamento di cavalli destinati alle competizioni olimpiche che si trova nella provincia di Alessandria. Per questo la coppia vive in una bellissima villa nel bosco che si trova nella località Varinella di Arquata Scrivia, nella Tenuta Basini di proprietà dell’imprenditore. Garrone, infatti, è un importantissimo uomo di affari

Visto che la sua famiglia è titolare della ERG e proprio lui, insieme ai fratelli, ad oggi gestisce l’azienda. Antonella Clerici, ospite a Domenica In, ha spiegato di essere felicissima di vivere in mezzo al nulla a contatto stretto con la natura. La donna ha spiegato che la città di Roma, negli anni passati, le ha dato moltissimo ma ora sentiva lei stessa il bisogno di un cambiamento. D’altronde lei è nata in provincia e pensa che anche per sua figlia crescere in una località più piccola possa essere un vantaggio.

La villa che ospita la Clerici, sua figlia e il compagno è davvero un sogno ad occhi aperti: dalle foto sui social si può solo intuire quanto sia grande. Dopo la svolta del 2018, quando Antonella Clerici ha lasciato La Prova del Cuoco, è cambiato tutto per la conduttrice. Che ad oggi guida il suo È sempre mezzogiorno da Milano. Una svolta per la sua carriera davvero importante anche se ha perso la collaborazione di alcuni suoi amici e colleghi, come Anna Moroni che non l’ha seguita nella nuova avventura

