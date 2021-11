Bomba Rai, Antonella Clerici svela il suo dramma e confessa: “Così finirò la mia carriera”. Fan increduli

Antonella Clerici si è lasciata andare a molte rivelazioni in un’intervista per DiPiù Tv. L’amatissima presentatrice ha parlato di un periodo buio della sua vita, quindi dei motivi che hanno spinto la produzione a escludere Albano Carrisi da The Voice Senior, infine di un eventuale finale di carriera. Per anni, la donna è stata la regina del mezzogiorno in casa Rai. La ricordiamo al timone di La prova del cuoco. Quando lasciò lo show, cedendo il posto a Elisa Isoardi, i telespettatori restarono senza parole. Dopo un periodo di lontananza da quella fascia oraria, però, la bella bionda ha ripreso il suo posto.

Oggi è la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e risplende più che mai. Antonella Clerici è una padrona di casa allegra e sorridente, in uno studio luminoso e immerso nella natura e con una compagnia di giro allegra, per raccontare un’Italia sempre più bisognosa di leggerezza, con piccoli tutorial e aneddoti. Non solo, il suo successo si è triplicato con The Voice Senior, dove aspiranti cantanti ultrasessantenni si sfidano sulle note di grandi successi davanti ai giudici. Tra questi nella passata edizione c’era Albano Carrisi insieme a sua figlia Jasmine alla sua prima apparizione nel piccolo schermo.

Ma il famoso cantante pugliese è stato sostituito con Orietta Berti, reduce dal successo di Mille. In molti si sono chiesti cosa avesse spinto la produzione a prendere questa drastica e inaspettata decisione. A quanto pare, la scelta sarebbe avvenuta a causa della doppia poltrona. “E’ l’anno di Orietta, e poi volevano eliminare il discorso della doppia poltrona. Avere Albano senza la figlia non era una soluzione carina”. Ha spiegato la Clerici. E’ per questo che Carrisi non potrà prendere parte all’edizione che andrà in onda a breve. Intanto, l’uomo ha partecipato alle prime puntate di Ballando con le Stelle, per poi ritirarsi a causa di un infortunio della sua ballerina.

Antonella Clerici ha anche parlato di alcuni dettagli riguardo la sua vita privata. Non è tutto oro ciò che luccica e dietro al suo sorriso contagioso si sono nascosti spesso problemi inimmaginabili. “Mi sono sentita soffocare perché avevo la sensazione di non riuscire più a gestire la mia vita. Ero diventata arida” ha spiegato la donna, volendo rendere i suoi numerosi fans consapevoli di quello che ha dovuto passare. Oggi ne parla con tranquillità, ma sogna un finale di carriera in grande stile. Per concludere il suo percorso in televisione, vorrebbe un incarico molto importante.

“Vorrei condurre un’altra volta il Festival di Sanremo e potrebbe essere un bel modo per chiudere la mia carriera”. Speriamo quindi che questa possibilità le venga data il più tardi possibile. Sembra assurdo pensare che Antonella Clerici possa rinunciare al mondo del piccolo schermo proprio adesso che è una delle reginette della Rai. In moltissimi hanno ipotizzato che sarebbe stata proprio lei a succedere a Mara Venier a Domenica In. Per quest’anno, comunque, siamo al sicuro, dal momento che la competizione tra cantanti italiani è stata nuovamente affidata ad Amadeus.

L’articolo Bomba Rai, Antonella Clerici svela il suo dramma e confessa: “Così finirò la mia carriera”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.