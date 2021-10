bomba-rai,-batosta-per-alberto-angela,-il-suo-programma-cancellato.-“la-collega-gli-ruba-il-posto”

La Rai ha proposto ad Alberto Angela la prima serata del sabato sul suo primo canale, ma il conduttore ha rifiutato a causa di Maria De Filippi. La lotta tra la rete di Stato e la Mediaset è sempre più dura e si inasprisce nella formazione dei palinsesti. La collocazione di una determinata trasmissione dipende anche da cosa la concorrente manda in onda nello stesso orario. A un programma forte bisogna rispondere con uno ancora più forte, se non ci si vuole accontentare dei bassi ascolti. Per il momento, in questa nuova stagione televisiva, il primo punto va a Pier Silvio Berlusconi.

L’anno scorso la domenica pomeriggio degli italiani era tutta per la Rai. Domenica In di Mara Venier ha sconfitto più e più volte Domenica Live di Barbara D’Urso. La zia d’Italia si è quindi meritata il titolo di reginetta della festa. Ma quest’anno per lei le cose sono cambiate. La Mediaset ha scelto di contrastare il successo della Rai spostando Amici di Maria De Filippi, dal sabato alla domenica. Una mossa decisamente vincente. Impossibile combattere contro la moglie di Maurizio Costanzo. Ogni sua trasmissione è un successo assicurato e raggiunge sempre i numeri più alti.

Proprio per questo Piero Angela ha deciso di rifiutare quello che da tutti viene considerato un grande onore: ricevere la prima serata del sabato su Rai 1. Il presentatore riscuote sempre molto successo con i suoi programmi culturali. Il suo modo di spiegare l’arte rapisce i telespettatori. In questo mondo di televisione spazzatura e amore per il trash, lui sembra sicuramente una boccata d’aria fresca. Dopo i successi di Ulisse e Meraviglie, oggi è alle prese con Stanotte a. L’esperto di storia per oltre venti anni ha filmato, di notte, i musei più importanti del mondo.

E’ l’unico momento possibile per osservare le sale vuote o i reperti preziosi fuori dalle vetrine, perché non ci sono visitatori. Di notte il Museo cambia volto. Siamo solo noi davanti ai capolavori, immersi nel silenzio. Una delle prime città che verranno mostrate da Alberto Angela nel suo nuovo show sarà Napoli. La Rai è molto contenta del successo che ottengono le trasmissioni di Alberto Angela, il migliore nel suo genere. “I programmi culturali di Alberto Angela sono amatissimi dalla critica e dal pubblico, e garantiscono ogni volta ottimi ascolti”. Per questo ha pensato di inserirlo il sabato sera.

Ma a quanto pare lo storico si è rifiutato, proprio a causa di Maria De Filippi. Sembra che la Rai gli abbia proposto questa nuova avventura nel periodo di gennaio. Precisamente quando va in onda C’è Posta per Te. Una guerra molto difficile da vincere. Ma Alberto Angela non sembra assolutamente intenzionato a combatterla: “Alberto Angela però avrebbe espresso la sua contrarietà. Meglio un’altra collocazione”.

Insomma, il presentatore preferirebbe andare sul sicuro e assicurarsi il suo affezionato pubblico. Al momento però dopo il suo rifiuto la Rai ha cancellato momentaneamente il suo programma. Angela preferisce che il sabato sera resti solo della De Filippi e preferisce non competere con la collega Mediaset. Del resto, nessuno vorrebbe misurarsi con l’indiscussa regina di Mediaset. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Rai, Batosta per Alberto Angela, Il suo programma cancellato. “La collega gli ruba il posto” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.