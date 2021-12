Bomba Rai, Bianca Guaccero fatta fuori. Lo Sfogo choc: “Triste e malinconica, ecco cos’è successo”. Fan sotto choc

Ieri è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Detto Fatto e Bianca Guaccero ha deciso di salutare il suo pubblico in un modo speciale. La trasmissione, come molte altre del day time, è stata tagliata per la pausa natalizia. In questo periodo le reti televisive infatti danno priorità alle pellicole a tema, soprattutto quelle per bambini che non vanno a scuola per le feste. Così, il palinsesto della Rai è stato modificato e molti protagonisti che ci tengono compagnia giorno per giorno passeranno questo periodo a casa. Non tutti ne sono contenti e la presentatrice è tra quelli che preferirebbe lavorare.

Lo ha ben chiarito Bianca Guaccero con le parole dette per salutare il pubblico di Detto Fatto. Il suo primo pensiero è stato per il Natale e per l’anno appena passato: “È l’ultima puntata del 2021 anno particolare e complicato ma anche ricco di soddisfazioni per il nostro Paese. Ricordate però che solo se si ha l’amore, l’affetto e la verità si è veramente ricchi.” Un anno realmente duro condizionato ancora dalla pandemia di Covid-19 che negli ultimi giorni si è violentemente inserito nelle nostre feste. Ancora una volta l’Italia ha deciso di chiudere locali e discoteche, dove di solito si festeggia.

Un altro smacco per i lavoratori del divertimento, che si erano già organizzati per recuperare un po’ dei tanti guadagni persi da due anni a questa parte. Ma è vero quel che dice Bianca Guaccero, l’Italia ci ha anche dato grandi soddisfazioni. Dalla vittoria agli europei di calcio, alla vittoria all’Eurovision dei Maneskin, insieme alla sventura e alla pandemia abbiamo avuto anche diversi motivi per festeggiare. E ancora oggi troveremo il modo di prendere il meglio da questo Capodanno. Che però rende la nostra presentatrice molto malinconica, come lei stessa ha ammesso a Detto Fatto.

“Non amo il Capodanno perché mi mette malinconia e tristezza, non lo amo particolarmente è una festa un po’ particolare che mi smuove delle cose da dentro… per questo sono stata particolarmente felice quando ho lavorato in televisione per il Capodanno”. Intanto, l’ultima settimana di Detto Fatto di Bianca Guaccero è stata interamente dedicata al Natale. Lunedì Giovanna Civitillo si è cimentata insieme all’esperta di cucito, Silvia Nobili, nella creazione dei Christmas Jumpers. Anche la nail art di Michela Stanzione è stata a tema. Martedì Francesco Barberini, il divulgatore scientifico, ha parlato di Natale Green e ha accolto in trasmissione Letizia Lo Savio, esperta di riciclo.

Sicuramente una lezione molto utile in queste feste, soprattutto per chi ama cimentarsi nell’arte del presepe o nella creazione di centrotavola e addobbi fai da te, che possono essere creati con materiale da riciclo. Mercoledì è stata presentata una tradizionale ricetta natalizia della Toscana da Luisanna Messeri mentre Matilda Brandi ha parlato di beneficenza e vip. Giovedì, invece, il piatto presentato fa parte della tradizione romana ed è stato preparato da Ruben Bondì. Venerdì Bianca Guaccero ha terminato Detto Fatto entro le 17.00 l per lasciare spazio a Telethon.

