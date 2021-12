bomba-rai,-claudio-lippi-distrutto,-fatto-fuori-sbotta:-“e’-successo-una-cosa-brutta,-ecco-cosa-ha-fatto-maria-de-filippi”

Claudio Lippi, bravissimo presentatore e cantante, forse non è mai stato apprezzato quanto merita e, a parte la conduzione di diverse trasmissioni di successo, è da un po’ di tempo che non appare più in televisione, eppure è un artista dalle mille sfaccettature sempre pronto alla battuta anche, a volte, velenosetta. Qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Maria De Filippi, ha scritto un post sui social per farle gli auguri, aggiungendo un particolare che ha stupito tantissimo tutti i suoi follower. Vediamo di che si tratta.

Claudio Lippi sui social ha scritto questo post: “Vi sembrerà strano ma devo profittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi”. E poi ha spiegato: “Vi sembrerà strano ma devo profittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi, dato che non sono mai riuscito ad avere un suo recapito. Ho l’impressione che non legga nemmeno questo messaggio e chiedo, a chiunque abbia l’occasione di parlare con Maria, di portarle questa augurio”.

E, ancora: “Vi sembrerà strano ma non sono riuscito ad avere il suo numero nemmeno da Costanzo. Me ne sono fatto una ragione ma confesso che mi farebbe molto piacere poterglieli fare a voce. Scusate se ho occupato un poco del vostro tempo. Un abbraccio a tutte e tutti voi”. In tanti si sono chiesto come mai Maria De Filippi non gli permetta di avere il suo numero di telefono.

Si Sa che Maria de Filippi prende spesso a cuore personaggi che la Rai ha deciso di “snobbare” senza alcuna ragione. E’ stato per esempio il caso di Mara Venier ma anche di molto altri. A quanto pare invece a Lippi non ha concesso neanche il contatto, sarà per questo che l’ex conduttore è stato così velonoso nei suoi riguardi? Qualche tempo fa Claudio Lippi aveva fatto outing al posto di Valerio Scanu, infatti, a proposito di un loro screzio durante il quale il conduttore gli aveva consigliato di andare da uno psicologo aveva poi chiarito:

“Era stato un consiglio da amico, perché ne aveva secondo me bisogno in quel periodo”. E poi ha continuato Lippi: “Con Valerio abbiamo chiarito, dimostrando la sua intelligenza e la mia buona fede. Lui ha passato dei momenti che purtroppo passano molti soggetti che hanno il dramma di vivere una naturalità diversa, che molti considerano diversa. Questo crea grandi squilibri nelle persone. Valerio Scanu, Carta… Chiunque abbia l’omosessualità come sua natura passa momenti nella famiglia, nella società, terrificanti”.

Gaffe di Luciana Littizzetto, chiama in diretta Maria De Filippi sbaglia numero

Ma a quanto pare non solo Lippi ha avuto problemi con il numero di Maria de Filippi. Domenica sera a Che tempo che fa, Luciana Littizzetto aveva deciso di fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi e così ha telefonato durante la trasmissione. Ma, dopo che ha composto il numero ha risposto un uomo che con Maria De Filippi non centra nulla e allora la Littizzetto ha spiegato: “Maria cambia spesso numero di telefono, io in rubrica ne ho 4”.

