bomba-rai,-dopo-7-anni-cancellato-il-paradiso-delle-signore.-ecco-i-motivi-della-decisione-choc,-fan-distrutti

La Rai ha deciso di mettere fine a una della fiction più amate dal pubblico italiano, il Paradiso delle Signore. Si tratta di una serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 dall’8 dicembre 2015 e tuttora in corso. A partire dalla terza stagione, in onda dal 10 settembre 2018, la serie è trasmessa nel formato di soap opera (daily) nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina e con un cast quasi del tutto rinnovato (degli attori della versione di prima serata rimangono solamente Alessandro Tersigni e Alice Torriani).

È vagamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, ma è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta, dove tuttavia esistette davvero un negozio chiamato Paradiso delle signore. Le riprese si svolgono presso i Teatri di posa Videa di Roma. Al suo posto verrà mandata in onda Sei sorelle, una serie che la Rai ha acquistato dalla televisione spagnola. Il destino di Il paradiso delle signore dipenderà proprio dai risultati che la nuova fiction otterrà. Se gli ascolti manterranno e saranno soddisfacenti per i vertici, probabilmente dovremo dire addio ai personaggi che ci hanno accompagnato per tanto tempo.

Sei sorelle andrà in onda su Rai 1 allo stesso orario di Il paradiso delle signore a partire da lunedì 30 maggio. La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati.

Un ruolo di primo piano è ricoperto dalla famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo, quest’ultimo promesso sposo di Blanca. Non è la prima volta che la Rai decide di mettere fine a fiction di successo. Ricordiamo, ad esempio, Un medico in famiglia: Lino Banfi chiede ancora di dare alla serie una stagione conclusiva, cosa che non è mai successa. Oppure Fino all’ultimo battito, che è stata interrotta da un momento all’altro. Questa è il destino che spetta anche a Il paradiso delle signore, che vedrà la fine nel mese di maggio. Ma quali sono i motivi?

Guardando alle dichiarazioni del produttore di Aurora Tv la scelta della Rai è dipesa dai costi di produzione elevati. A nulla è valsa la proposta della casa di cercare di ammortizzare le spese per mandare avanti Il paradiso delle signore. Non è stata accettata, almeno per il momento, dai dirigenti di viale Mazzini. Intanto i telespettatori, venuti a conoscenza di questa situazione, stanno già protestando in massa tramite i canali social. L’unica speranza è che, vedendo il dispiacere provato dal pubblico affezionato, la rete di Stato possa decidere di apportare delle modifiche e dare un’altra possibilità alla soap.

L’articolo Bomba Rai, Dopo 7 anni Cancellato Il paradiso delle signore. Ecco i motivi della decisione choc, Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.