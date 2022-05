Bomba Rai: Ecco chi è Mia Ceran, la sostituta di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Voci choc: “Ecco perchè hanno scelto lei”

Mia Ceran sarà la protagonista della nuova stagione televisiva di Rai 2. Il palinsesto Rai 2021/2022 sta per concludersi per poi ripartire a settembre con una nuova programmazione. La giornalista sarà al timone della conduzione di un nuovo programma dal titolo Nei tuoi panni. La notizia ha suscitato scalpore in quanto programma andrà a sostituire Detto Fatto di Bianca Guaccero che ha chiuso definitivamente i battenti. Alcune indiscrezione rivelano cosa ci aspetta e di cosa si tratta. Scopriamolo insieme./

Dopo nove anni, il 5 maggio il programma Detto Fatto, prima condotto dalla Balivo e poi dalla Guaccero, è stato chiuso definitivamente arrecando enorme rammarico e dispiacere alle due conduttrici. In particolare a Bianca la quale, per ora, si ritrova senza alcun programma da condurre. La conduttrice è stata anche già sostituita e la fortunata è Mia Ceran. La donna è nota per essere stata l’inviata dei programmi di La7 L’aria che tira e In onda Estate, Agorà su Rai 3, Unomattina Estate, Quelli che il calcio su Rai 2. Insomma, la nuova conduttrice non è affatto nuova in casa Rai, anche se i fan più accaniti sono rimasti molto amareggiati dell’addio al programma di Bianca Guaccero.

La nuova proposta con Mia Ceran dovrebbe partire dal 12 settembre, data in cui ripartiranno tutti gli altri programmi della nuova stagione televisiva post estate. Non si sa ancora molto, quel che è certo è che il nome ufficiale sarà “Nei tuoi panni”. Grazie a Tv blog siamo anche riusciti a saperne qualcosa in più. Pare infatti che si tratti di una specie di evoluzione del programma della Guaccero e che andrà in onda dalle 17.00. L’orario è il seguente perché sarà preceduto da un altro nuovissimo programma: Bella ma’ di Pierluigi Diaco, che prenderà in volo nel medesimo giorno. Si tratterà di un talent di parola, incentrato sui giovani e rivolto soprattutto ai giovani.

Ma tornando a Nei tuoi panni, il programma avrà alla base scorci di vita sociale e comune, problemi quotidiani riproposti in tv. Il compito della conduttrice Mia Ceran e di tutti coloro che saranno presenti in studio sarà quello di trovare possibili soluzioni a tali situazioni e difficoltà. Insomma, è come se si trattasse una sorta di tutorial su come reagire alla quotidianità sociale e ai problemi che essa comporta. O quantomeno, l’obiettivo principale è quello di trovare e proporre il modo migliore per farlo. Anche in questo caso, come per Detto Fatto, la casa di produzione sarà Endemol Shine Italia.

L’empatia quindi farà da protagonista e si cercherà di creare un legame profondo e continuo con il pubblico, accogliendo i loro problemi e proponendo loro soluzioni. Il titolo stesso, Nei tuoi panni, ci fa capire quanto coloro che lavorano al programma abbiano a cuore cercare di entrare nel mondo degli altri, captarne le difficoltà e suggerire loro un modo per superarle. Mia Ceran ed il suo team quindi entreranno in punta di piedi e con il massimo rispetto nella vita quotidiana di terzi, le cui problematicità saranno spunto di riflessione per tantissimi telespettatori. Al momento non conosciamo altri dettagli ma non vogliamo nemmeno spoilerarcene troppi. Non ci resta che aspettare che inizi e goderci tutto ciò che ha da offrirci.

