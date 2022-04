bomba-rai,-elisa-isoardi-pronta-a-prendere-il-posto-di-antonella-clerici,-la-comunicazione-sui-social,-fan-sotto-choc

Elisa Isoardi non molla, la conduttrice sembra essere pronta a prendere il posto di Antonella Clerici: ecco come. Si torna a parlare di una diatriba che sembra proprio non avere fine e che riguarda la conduttrice di Rai Uno e colei che fino a qualche anno fa occupava il posto del mezzogiorno sulla stessa rete.

Pare infatti che in qualche modo l’ex partecipante dell’isola dei famosi abbia lasciato intendere che potrebbe ben presto prendere il posto della conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno, il nuovo programma nato lo scorso anno di grande successo. Se vi state chiedendo in che modo queste “frecciatine” stiamo arrivando, ecco in breve che cosa sta accadendo proprio nell’ultimo periodo. Scopriamolo insieme.

Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici: il sospetto

Elisa Isoardi potrebbe tornare ad occupare il posto di Antonella Clerici come per molti anni ha fatto alla guida della Prova del Cuoco? E’ questo il pensiero che da qualche tempo gira in testa ai tanti telespettatori di Rai Uno e del nuovo programma della conduttrice bionda nato lo scorso anno e che continua a ottenere un grande successo sotto tanti punti di vista.

Il motivo di questo pensiero è legato proprio all’ex concorrente di Ballando con le stelle che tutti i giorni all’ora di pranzo realizza delle ricette in quello che ormai sta diventando un vero programma di cucina su Instagram. Insomma è una vera concorrente della Clerici che proprio a quell’ora è in onda con il suo di programma in diretta, questa settimana la mora è stata anche in cucina con uno chef.

Insomma pare proprio una diatriba senza fine quella delle due colleghe, senza contare che l’addio alla Prova del Cuoco per lei o meglio la chiusura del programma le è costato anche il posto in Rai, senza dimenticare che almeno per ora è fuori anche dai giochi di Mediaset anche se quest’estate sembrava in pole position per la Domenica pomeriggio. Non ci resta che attendere per cercare di capire qualche cosa in più, con la speranza che tutti possano alla fine trovare il loro posto, quello che meritano.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Rai, Elisa Isoardi pronta a prendere il posto di Antonella Clerici, la comunicazione sui social, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.