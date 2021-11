bomba-rai,-elisa-isoardi-pronta-a-tornare-in-tv.-la-confessione-da-mara-venier

Oggi, Domenica 21 novembre andrà in onda una nuova puntata di Domenica In e Mara Venier ospiterà in studio tantissimi personaggi che oggi animano il mondo della Rai. Tra questi ci sarà Morgan, artista molto chiacchierato per il suo carattere indomito e i suoi litigi passionali in diretta televisiva. Adesso sta partecipando a Ballando con le Stelle, il talent show diretto da Milly Carlucci e in onda il sabato sera. Concorrente fantasioso, bravo a ballare, geniale nel pensare a performances differenti e originali, ha stupito tutti sin dalla prima puntata ottenendo ottimi risultati.

Ma il suo carattere non ha tardato a venir fuori. Davanti alle critiche di Selvaggia Lucarelli, con cui in passato ha anche avuto una relazione, Morgan non si è più trattenuto. E’ iniziata una discussione molto accesa e il concorrente ha lanciato diverse offese verso la giornalista. Sicuramente Mara Venier a Domenica In vorrà approfondire l’argomento, anche se è chiaro per tutti che il cantante abbia davvero esagerato nei toni, nei modi e anche nelle parole utilizzate. In soccorso della giudice sono intervenuti anche Alberto Matano e Fabio Canino, che lo hanno invitato a calmarsi. La stessa Mara si è detta d’accordo con loro.

Ma Morgan non sarà l’unico protagonista del mondo di Ballando con le Stelle presente a Domenica In nella puntata del 21 novembre. Ospite di Mara Venier ci sarà anche Memo Remigi, altro eccellente concorrente in gara. Mentre le scorse edizioni vedevano i concorrenti più datati uscire dopo le prime puntate. oggi vediamo una vera rivoluzione generazionale in atto. Memo, insieme a Valeria Fabrizi, sta dando prova di sensualità, bravura, energia, al punto che sono in moltissimi a tifare per lui. Il suo messaggio inoltre è molto importante: l’uomo invita sempre tutte le persone più anziane a ballare.

Il ballo salva la vita, soprattutto quando si attraversa un periodo difficile. Proprio come lui, che ha da poco perso sua moglie e che grazie a Ballando con le Stelle sta rinascendo. Ospite a Domenica In da Mara Venier ci sarà anche un grande ritorno: quello di Elisa Isoardi, che da un po’ è fuori dal mondo del piccolo schermo. Anche lei ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro. Ma il talent show non le ha portato successo e la presentatrice non è riuscita a ottenere un nuovo incarico sulla Rai. Così, ha tentato la sua fortuna in Mediaset.

Elisa Isoardi ha preso parte a L’Isola dei Famosi ma non è riuscita a conquistare il pubblico della rete di Pier Silvio Berlusconi. La sua presenza a Domenica In potrebbe quindi significare un tentativo di rientro sulla rete di Stato. Alcuni pensano che la bella Isoardi potrebbe prendere il posto della Setta a Uno Mattina in famiglia, se la presentatrice deciderà come si mormora di passare ad altri progetti. E l’incontro con Mara potrebbe essere l’occasione giusta per tale annuncio.

Tantissimi i personaggi famosi che prenderanno quindi parte alle puntata di oggi, 21 novembre. Mara Venier accoglierà in studio anche Gina Lollobrigida insieme al suo nuovo avvocato Antonio Ingroia. Infine, ci sarà l'esibizione di Pierpaolo Pretelli sulle note di Dirty Dancing e il suo gioco telefonico. Si prospettano moltissime novità.

