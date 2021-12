Bomba Rai, Flavio Insinna fatto fuori, cambia lavoro e lascia il mondo della tv. Ecco cosa farà. Fan sotto choc

Flavio Insinna ha deciso di lanciarsi nel mondo della scrittura e ha appena pubblicato un libro delle favole. Il presentatore televisivo Rai è uno dei personaggi più versatili del piccolo schermo. Lo abbiamo visto cimentarsi in diversi ruoli e mestieri. Il classico volto nato dal genio di Gigi Proietti, che ha sempre sfornato artisti pronti a mettersi in gioco e ad affrontare qualsiasi ruolo. Così, sulla rete di Stato è riuscito a ottenere incarichi importanti come la conduzione di Affari Tuoi e L’eredità, due game show che vanno in onda nel pre serata e che sono molto amati e seguiti dal pubblico.

In L’eredità sette concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere. E’ proprio questo il momento più seguito dai telespettatori della Rai. Tutti, guardando il game show condotto da Flavio Insinna, tentiamo di indovinare la parola segreta spesso difficilissima. Affari tuoi consiste nell’individuare la scatola contenente il premio più elevato, generalmente di 500 000 €, selezionandola casualmente da un gruppo iniziale di 20 scatole di cui non si conosce il contenuto.

La scatola deve essere individuata eliminando via via tutte le altre. A Flavio Insinna spetta il compito di rendere il percorso divertente ed entusiasmante e affiancare i concorrenti nelle ardue scelte che devono affrontare. E’ stato proprio nel corso di questa trasmissione che il presentatore si è lasciato andare al fuori onda che, ancora oggi, lo sta mettendo parecchio in difficoltà. Il presentatore era molto arrabbiato nei confronti di una concorrente e ha utilizzato parole imperdonabili nei suoi confronti. Il video, poi, è finito nelle mani di Striscia la Notizia, che non ha perso tempo per metterlo alla gogna.

Ma è stato sempre ad Affari tuoi che Flavio Insinna ha trovato la sua attuale compagna di vita. Se una concorrente ha scatenato la sua ira, ce n’è stata un’altra che ha scatenato la sua passione. Si chiama Adriana Riccio, ha origine venete ed è una grande appassionata di sport: pratica boxe e taekwondo. Una passione che è anche il suo lavoro, in quanto, divulga queste discipline insegnandole nel ruolo di istruttrice. E’, infatti, una campionessa di arti marziali e, per quanto riguarda il taekwondo,è anche vincitrice di una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa specialità.

Flavio Insinna è anche un attore. Lo ricordiamo tutti nella fiction di successo Don Matteo, dove a breve indosserà nuovamente la divisa del suo personaggio, il Capitano Anceschi. Ma adesso la sua nuova passione esula del mondo del piccolo schermo e si allontana dai ruoli in cui l’abbiamo sempre visto. Infatti ha pubblicato un libro, dal titolo Il gatto del Papa, una favola scritta a favore di Emergency: una storia che con tenerezza e ironia lancia un messaggio di fratellanza e condivisione, in cui la figura del pontefice, da massima icona spirituale, diventa la rappresentazione di tutti.

