Bomba Rai, Flavio Insinna fatto fuori da L’Eredità, Lo sfogo in diretta tv che nessuno si aspettava. “E’ successo all’improvviso”

Durante la pausa estiva Flavio Insinna è al timone di Il pranzo è servito, storica trasmissione ideata, condotta e portata al successo dal mitico Corrado. Il programma va in onda tutti i giorni alle 14 per tenere compagnia ai telespettatori Rai anche durante le vacanze proprio all’ora del pranzo. Si tratta di un gioco a quiz a cui prendono parte due concorrenti che si misurano in varie prove, tra cui domande classiche dette “domande da fermo”, alcune prove pratiche e tre domande finali. Scopo ultimo del gioco è quello di completare un tabellone raffigurante le cinque portate tradizionali del pranzo: primo, secondo, formaggio, dolce e frutta.

Ogni risposta esatta o prova superata consentiva ai concorrenti di girare una ruota che girando permetteva – attraverso un apposito foro – di vedere le portate da conquistare apparirvi dentro; alle cinque portate si aggiungevano il Jolly che permetteva di guadagnare una portata a scelta, e la “Dieta”, che invece non faceva guadagnare nulla ai concorrenti. Flavio Insinna è diventato in Ray padrone di casa dei quiz gentili, il capotreno instancabile e dinamico, il giocoliere della parola, il dispensatore di domande e verifiche che insegnano. Così viene descritto su RaiPlay e così viene visto dal pubblico, per il quale è ormai diventato un volto rassicurante.

Durante la puntata andata in onda lunedì 30 agosto, però, è accaduto qualcosa che ha messo in allarme i suoi fans. Tutto è successo quando il campione Alessio non ha risposto alle domande finali e ha passato il testimone al concorrente. A quel punto la trasmissione prevede un gioco telefonico. A rispondere è una donna, che prima di prestarsi al quiz, si rivolge direttamente a Flavio Insinna chiedendogli dei dettagli sul suo futuro in Rai: “Flavio, ti posso chiedere una cosa? Ma quest’anno condurrai sempre tu l’Eredità? Perché sei stato il più bravo di tutti”. A quel punto è stato molto evidente che il presentatore si sia trovato in un momento di imbarazzo.

Del resto, a precederlo nella conduzione del famoso gioco Rai ci sono stati grandi volti della televisione italiana. Sicuramente, un complimento del genere fa sempre piacere, ma è meglio non far vedere quanto. Preso alla sprovvista, però, Flavio Insinna non è riuscito a controllare il suo compiacimento, ma ci ha tenuto poi a ricordare tutti i colleghi con cui ha condiviso questo ruolo importante: “Per completezza, la storia dell’Eredità è lunga venti edizioni. Inizia tutto con Amadeus, poi Carlo Conti, Fabrizio Frizzi neanche a dirlo e poi arrivo io”. Ma è la risposta successiva quella che ha messo immediatamente in allarme i suoi affezionati telespettatori.

“Noi siamo qua, mai dire mai..” una frase che non da alcuna certezza. Eppure settembre è alle porte e Flavio Insinna dovrebbe ormai essere libero di confermare la sua presenza a L’Eredità. Ma sembra che le situazioni sulla Rai cambino in maniera talmente repentina che anche quando una notizia è praticamente certa, un presentatore fa ugualmente fatica ad annunciarla. Che non abbia ancora firmato il contratto per la stagione ventura? Per il momento, la sua conduzione è stata confermata sul sito ufficiale di Banijay Italia, quindi non dovrebbero esserci cambiamenti o imprevisti. Per scoprirlo dovremo attendere molto poco.

