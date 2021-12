Bomba Rai, Flavio Insinna fatto fuori, “Quel che ha fatto è grave”. A tradirlo il grande amico, Fan sotto choc, chi lo sostituisce

Carlo Conti probabilmente condurrà la nuova edizione Rai di Affari tuoi, prendendo il posto che per ben quattro edizioni era stato occupato da Flavio Insinna che non lavorerà più con la Rai. Per molti non è una cosa sorprendente, considerato che la Rai ruota spesso i presentatori nei vari programmi di punta per motivi strategici, e si può dire che Affari tuoi ha sempre avuto moltissimo successo. Per altri, invece, la scelta di non riconfermare Flavio Insinna è legata allo scandalo riguardo alcune affermazioni che fece il presentatore durante il fuori onda della trasmissione riguardo i concorrenti e che ancora oggi, dopo tempo, è motivo di discussione.

I suoi commenti, per nulla piacevoli, vennero registrati dal pubblico presente, per essere poi pubblicati dal tg satirico di canale 5 Striscia la Notizia. Una vera bufera su Insinna, sempre coì simpatico e allegro che in quell’occasione fece commenti al veleno verso una delle concorrenti. A scatenare l’ira funesta di Flavio Insinna fu la concorrente della Valle d’Aosta, “colpevole” secondo quanto lasciò intendere Striscia la notizia di essere poco incisiva. Insinna si infuria in modo particolare con il suo staff per non avere truccato le buste e fatto in modo di rendere la puntata più interessante.

«Cambiano la Costituzione – si sente nell’audio trasmesso – hanno truccato le votazioni per fare la Repubblica sennò votavano la Monarchia e noi non possiamo mettere nella busta 5 simpatici? Abbiamo preso una nana che parla con le mani davanti alla bocca se no sta muta. Avevamo 2/3 fighi e 7 dementi. Per farmi girare i coglio** ce ne vuole, ci siete riusciti! Una nana ha giocato. Siamo riusciti a prendere degli stron** come sempre, a tutti gli speciali». Sono passati anni e Flavio Insinna sta sicuramente cercando di lasciarsi alle spalle la brutta figura fatta nel 2017.

Ultimamente, ha provato ancora a giustificare quel momento, ma lo staff di Striscia la Notizia non ha intenzione di permetterglielo. Antonio Ricci ha messo in web un comunicato volto a smentire ancora una volta le parole del presentatore: “Insinna afferma: ‘Non sprecherei le giornate mie e dei miei collaboratori di Affari tuoi dicendo cose magari giuste ma nel modo sbagliato’.” E’ a queste parole che il telegiornale satirico decide di rispondere duramente. “Ricordiamo che nel famoso fuori onda Insinna dice cosa avrebbero dovuto fare i responsabili del programma Affari tuoi”

Parole ancor più gravi di quelle suddette: “interrompere la registrazione e convincere la concorrente valdostana (‘nana di merda’) a rifiutare l’offerta della dottoressa, anche con la violenza (‘La si porta di la, la si colpisce al basso ventre e dici: ‘Adesso tu rientri e giochi’ Perché è Rai 1 non è Valle D’Aosta News. Mortacci sua!’). Nulla a che vedere con un comprensibile (anche se non scusabile) sbrocco in un momento di stress”. Parole molto dure quelle di Flavio Insinna che Striscia la Notizia non vuole far dimenticare. Oggi il presentatore sta per fare i conti con questo errore e probabilmente perderà il posto in favore di Carlo Conti.

Fatecelo sapere commentando le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Rai, Flavio Insinna fatto fuori, “Quel che ha fatto è grave”. A tradirlo il grande amico, Fan sotto choc, chi lo sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.