Bomba Rai, Flavio Insinna teme per il suo ruolo in Rai, la confessione choc: “Ecco chi prenderà il mio posto”. Fan delusi

Sono mesi che si pensa che Flavio Insinna potrebbe perdere il suo posto a L’Eredità e adesso il presentatore ha voluto dire la sua davanti ai telespettatori. I personaggi dello spettacolo sono sempre soggetti a dicerie e malelingue. Il famosissimo presentatore della Rai, poi, negli ultimi anni è stato sempre sotto l’occhio del mirino. Tutto è cominciato quando Striscia la Notizia ha mostrato al pubblico italiano un suo fuori onda mentre era al timone del gioco dei pacchi, Affari tuoi. Nel video l’uomo appare evidentemente adirato, mentre insulta con parole estremamente pesanti una delle concorrenti.

Da quel momento in poi, per Flavio Insinna c’è stato uno scivolone dopo l’altro. Più di una volta il mondo del web ha invocato un suo licenziamento da parte della Rai. Le sue parole sono risultate troppo gravi per molti telespettatori, che non gliele hanno perdonate. Ma una bilancia è fatta di due piatti e il presentatore è riuscito a compensare con la sua simpatia e il suo modo di fare. Guardandolo in televisione sembra difficile ricollegare il suo perenne buon umore e il suo sorriso a quel momento di ira che ha lasciato tutti senza parole. Così l’uomo è ancora al suo posto. ( continua dopo la foto)

Nonostante questo, i pettegolezzi riguardo a una sua sostituzione non sono mai terminati. Dietro le quinte della Rai c’è sempre chi sembra pronto a prendere il suo posto. E per quanto i personaggi dello spettacolo cercano di restare impassibili davanti le notizie che li riguardano e di continuare semplicemente a fare il loro lavoro, è ovvio che sono bene a conoscenza di quello che si dice. Flavio Insinna lo ha dimostrato in una delle ultime puntate di L’Eredità, quella dedicata al Festival di Sanremo. La kermesse avrà inizio domani sera e la Rai, ma anche tutto il mondo televisivo, è in fermento.

L’evento è tra i più importanti in Italia e i palinsesti televisivi vengono modificati per dargli maggiore spazio. Anche la Mediaset fa un passo indietro davanti al Festival di Sanremo. Questa settimana infatti non andranno in onda due dei suoi programmi più visti, il Grande Fratello Vip e C’è posta per te, rispettivamente condotti da Alfonso Signorini e Maria De Filippi. Intanto a L’eredità i vari protagonisti della Rai si sono uniti sotto la guida di Flavio Insinna per sfidarsi con delle domande a tema che riguardano proprio l’importante kermesse. Tra gli ospiti, Mara Venier, la zia d’Italia che ha conquistato il pubblico del giorno festivo con Domenica In.

La bella biondona della Rai è famosa per la sua sfacciataggine e ironia, e non si è lasciata scappare l’occasione per fare una battuta sulla situazione di Flavio Insinna degli ultimi anni. A un certo punto, quando il presentatore le ha chiesto di non invadere il suo spazio, la donna ha detto: “Ti portano via il posto?” con evidente malizia. A quel punto l’uomo ne ha subito approfittato per chiarire la situazione e spiegare ai telespettatori che al momento è ben ancorato alla sua poltrona in Rai ma che nella rete di stato le cose cambiano velocemente quindi mai dire mai e magari al suo posto potrebbe esserci proprio la Venier. A breve lo vedremo anche come giudice in Il cantante mascherato di Milly Carlucci e poi nei panni del Capitano Anceschi in Don Matteo.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Rai, Flavio Insinna teme per il suo ruolo in Rai, la confessione choc: “Ecco chi prenderà il mio posto”. Fan delusi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.