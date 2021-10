bomba-rai,-guillermo-mariotto-cacciato-dal-programma,-la-decisione-choc-“e’-stato-sostituito-in-corsa.-ecco-con-chi”

I rapporti tra Bianca Guaccero e Guillermo Mariotto non sono mai stati dei migliori e oggi a confermarlo sono le parole utilizzate dalla presentatrice nel corso di una diretta su Instagram. I due personaggi televisivi si sono conosciuti a Detto Fatto, trasmissione ancora oggi condotta dalla donna. Affiancata da uno staff di tutor professionisti, in ogni puntata fornisce soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te, animali e mondo green. La prima padrona di casa del programma è stata Caterina Balivo, che ha successivamente lasciato il lavoro per dedicarsi a Vieni da me.

Sono ormai quattro anni che Bianca Guaccero è al timone di Detto Fatto e ormai ha modificato lo show a sua immagine. Al suo arrivo, però, nel cast c’era anche Guillermo Mariotto, conosciuto soprattutto per il suo ruolo a Ballando con le Stelle come giurato. Tra i due le cose non sono andate per il verso giusto e ben presto lo stilista è stato sostituito. Durante la diretta, quando le è stato chiesto di più sull’argomento, la presentatrice ha affermato: “Con Jonathan ci siamo trovati, lui è arrivato un po’ dopo perché prima c’era Mariotto che è stato sostituito in corsa” facendo capire di essersi voluta liberare di lui il prima possibile.

Bianca Guaccero ha sempre mantenuto il silenzio riguardo il motivo che l’ha spinta a non avere più Guillermo Mariotto nel suo programma. Dal suo canto, il giurato di Ballando con le Stelle ha, nel tempo, lanciato qualche frecciatina nei suoi riguardi. E’ avvenuto quando lo stilista si è ritrovato a commentare una presunta partecipazione della donna a Il cantante mascherato, trasmissione di Milly Carlucci in cui dei personaggi famosi si nascondono dietro delle maschere e si sfidano in una lotta all’ultima nota. Le identità dei personaggi vengono svelate in diretta soltanto quando il concorrente viene eliminato.

Interrogato su una eventuale partecipazione di Bianca Guaccero, Guillermo Mariotto affermò: “Avrebbe un’altra maschera da togliere”, lasciando così intendere che la presentatrice non è nella realtà quella che appare all’esterno. Ben preso, arrivò anche la risposta di lei: “Io non ho nessuna maschera da togliere, mi dispiace se c’è chi ha pensato che addirittura ne avessi più di una.” Insomma, tra i due il rapporto non è mai decollato. Succede spesso tra i protagonisti del piccolo schermo. La convivenza davanti alle telecamere non è sempre semplice e dietro le quinte spesso si arriva a delle forti discussioni.

Non sappiamo quale sia stato il motivo che ha portato alla discussione definitiva, quel che è certo è che Bianca Guaccero ha deciso di non avere più Guillermo Mariotto a Detto Fatto. Al suo posto è arrivato Jonathan Kashanian, con cui ha trovato un feeling fin dal primo momento. Ecco cosa ha detto dello stilista italo-israeliano: “Ci siamo conosciuti in diretta e da subito c’è stata affinità e alchimia”. Con lui la presentatrice ha in comune il giorno e l’anno di nascita. Così, scherzosamente, i due si autodefiniscono gemelli. “Siamo due pazzi” ha spiegato la presentatrice che da quel momento non ha cambiato più stilista nel suo programma. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Rai, Guillermo Mariotto cacciato dal programma, La decisione choc “E’ stato sostituito in corsa. Ecco con chi” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.