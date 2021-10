Bomba Rai, Guillermo Mariotto cacciato dalla giuria . Lui confessa: “La malattia e la rottura con Milly Carlucci. Ecco la verità”

Guillermo Mariotto è sicuramente uno dei giudici più chiacchierati di Ballando con le Stelle e le sue dichiarazioni hanno sempre un forte riscontro mediatico. Ultimamente, in un’intervista a DiPiù Tv, ha raccontato della malattia che ha messo a rischio la sua vita. Era molto piccolo quando i dottori hanno scoperto una deformazione interna molto rischiosa: “Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita”. Ovviamente, sono stati momenti durissimi soprattutto per la mamma, terrorizzata all’idea di poter perdere la sua creatura.

“Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene”. Spesso sono proprio le nonne, con la loro esperienza e il loro animo forte segnato da tante delusioni e malattie, insomma segnato dalla vita, a regalare la forza necessaria per affrontare i momenti più duri. E Guillermo Mariotto, una volta uscito dall’ospedale, ha ritrovato la fiducia nel proprio corpo proprio grazie a lei, che gli somministrava i suoi rimedi naturali. Lo stilista ha svelato anche di cosa si trattava e ha rivelato di berli ancora oggi.

“Grazie ai suoi beveroni vitaminici saltavo come un grillo. Un succo con arance, carote e barbabietole. Lo bevo ancora tutti i giorni”. Guillermo Mariotto ricorda con affetto le donne che lo hanno cresciuto e che lo hanno aiutato nei momenti difficili. Ed è fermamente convinto che sono proprio i momenti più bui ad aiutare ad apprezzare il bello della vita. E lui è un amante del bello. Stilista visionario, non riesce a nascondere il suo stupore e la sua ammirazione quando ha davanti a se qualcosa che reputa bello. Lo abbiamo capito osservandolo, anno dopo anno, a Ballando con le Stelle.

Guillermo Mariotto è un giudice senza peli sulla lingua. Soprattutto, ha una visione del ballo incredibilmente soggettiva. Non gli interessa se un concorrente del talent show di Milly Carlucci riesce o meno a imparare una coreografia. Quel che gli interessa è la bellezza (quella intesa da lui) che viene portata in scena. Così, quando qualcuno non gli piace, non esita a dare voti bassissimi, spesso anche offensivi. Per questo, si è guadagnato molte critiche da parte di colleghi, ballerini e pubblico. In molti hanno pensato che il suo carattere fosse diventato insostenibile e spesso la stessa Milly Carlucci ha dovuto interromperlo.

L’anno scorso, la regina del sabato sera Rai ha deciso di non chiamarlo come giurato a Il cantante mascherato. Al suo posto è stato inserito Costantino Della Gherardesca, proprio uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle più criticato da Guillermo Mariotto. Questo aveva innescato un giro di pettegolezzi secondo cui lo stilista e la presentatrice non fossero più in buoni rapporti. Probabilmente proprio a causa delle esagerazioni del giurato nel talent show. Ma il tempo ha tolto ogni dubbio: a breve inizierà una nuova edizione dello storico programma e Mariotto siederà al suo solito posto.

Nella puntata di domani di Domenica In, Mariotto svelerà a Mara Venier tutta la verità sulla malattia che l’ha segnato per anni e anche sui “cattivi” rapporti che avrebbe con Milly Carlucci e sul perchè sia stato allontanato dalla giuria del suo programma “Il Cantante mascherato”. Insomma lo stilista è pronto a svelarsi a tutto tondo con la zia d’Italia. Tantissimi i fan di Ballando che non vedono l’ora di sentire le sue rivelazioni, perchè si sa, Guglielmo non ha di certo peli sulla lingua. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Rai, Guillermo Mariotto cacciato dalla giuria . Lui confessa: “La malattia e la rottura con Milly Carlucci. Ecco la verità” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.