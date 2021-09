bomba-rai,-il-famosissimo-presentatore-di-affari-tuoi-passa-alla-concorrenza,-tradimento-inaspettato,-dove-lo-vedremo

La Rai perde un altro dei suoi volti che ha deciso di trasferirsi su un’altra rete in crescita, Tv8. Si tratta di Max Giusti, che a partire da mercoledì 1 settembre sarà alla conduzione di Guess My Age. Attore, comico, imitatore e conduttore televisivo, lui è un poliedrico showman capitolino che inizia giovanissimo fino all’esordio con “Stasera mi butto” nel 1991. Al sorgere degli anni 2000 mostra al pubblico le sue doti di imitatore grazie alla nota trasmissione “Quelli il calcio”. Negli ultimi anni si è mostrato particolarmente abile, nonchè molto amato dal pubblico, nella conduzione del gettonatissimo gioco dei pacchi, “Affari Tuoi”.

Le sue collaborazioni con la Rai sono moltissime ma adesso Max Giusti ha deciso di passare alla concorrenza. Ma lo stesso attore ha affermato in un’intervista che il suo rapporto con la rete di Stato non è destinato a terminare. E’ stato soltanto messo in stand by lasciando il posto a una nuova sfida. Con il ritorno di Enrico Papi sulla Mediaset, dove con tutta probabilità presenterà Scherzi a Parte, si è liberato il posto di capitano a Guess My Age: coppie di concorrenti devono indovinare l’età di sette sconosciuti basandosi su eventi e personaggi contemporanei alla loro infanzia legati al mondo della musica, della cronaca e dello spettacolo.

Un format che ha interessato molto il comico, pronto a divertirsi e a far divertire. Portando sempre nel cuore la rete che lo ha accolto finora: “No, non è un addio, è un arrivederci. La Rai siamo tutti noi, visto che paghiamo l’abbonamento tutti. La carriera è molto lunga” ha raccontato Max Giusti a TvBlog. Una visione molto positiva e fiduciosa, considerando che conosciamo volti dello spettacolo le cui carriere sono state stroncate da un momento all’altro. Ma il presentatore sembra convinto che, quando un giorno deciderà di tornare a casa, verrà riaccolto a braccia aperte. Per il momento, però, ha voluto accettare la sfida che gli ha lanciato Tv8.

In molti hanno commentato che passare dalla Rai a Tv8 per scelta personale non sia un movimento furbo lavorativamente parlando. Ma Max Giusti è interessato alla crescita del canale con cui ha chiuso il contratto: “La mia fortuna è stata entrare al momento giusto in un canale che ha un potenziale enorme e lo ha già dimostrato. Il trend è di crescita. Tv8 si può affermare e duellare con canali generalisti che hanno una storia ben più antica”. Esserci sin dagli esordi, quindi, potrebbe rivelarsi una tattica vincente in caso di riuscita. L’obiettivo dell’attore è probabilmente quello di diventare uno dei volti di punta della rete e aiutarla a conquistare il pubblico italiano.

Così, mentre Enrico Papi e Adriana Volpe corrono in Mediaset, e tanti altri farebbero carte false per lavorare sulla Rai, Max Giusti lascia il suo posto per rincorrere ancora più successo. Non è il primo comico che, raggiunto l’apice, decide di cambiare strada. Abbiamo visto proprio nell’ultimo anno Ficarra e Picone lasciare la comoda scrivania di Striscia la Notizia per inseguire nuove avventure. Un posto fisso in Mediaset, nel famosissimo telegiornale satirico di Antonio Ricci, un traguardo irraggiungibile per molti, che loro hanno rifiutato per dedicarsi nuovamente alla passione del teatro. Il successo non è tutto, quando il lavoro si fa con passione le sfide battono i contratti vantaggiosi. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Bomba Rai, Il famosissimo presentatore di Affari Tuoi passa alla concorrenza, Tradimento inaspettato, Dove lo vedremo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.