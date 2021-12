Bomba Rai, Il paradiso delle Signore tagliato dal palinsesto. Stop alla fiction più famosa. Chi la sostituisce, Fan in rivolta

La Rai ha deciso di interrompere Il paradiso delle signore per tutta la settimana e di riprendere la messa in onda direttamente dopo il Capodanno. Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta hanno fatto colpo sui telespettatori della rete di Stato. Al punto che anche il 24 dicembre i suoi protagonisti sono entrati nelle case degli italiani con uno speciale natalizio. Ma adesso, le puntate sono state tagliate per lasciare spazio ad altre trasmissioni del day time.

E’ un periodo strano quello delle feste per le rete televisive. I palinsesti sono in continuo aggiornamento, e fiction e presentatori Rai sono ormai abituati ad essere tagliati, confermati o a subire delle variazioni di orario. Spesso, si tende a eliminare completamente delle trasmissioni per lasciare spazio ai film di Natale, che ottengono in questo periodo molto più successo in fatto di share. Anche per gli italiani, infatti, la vita quotidiana cambia radicalmente, si tende a stare in casa insieme ai familiari che magari, di solito, sono a lavoro o a scuola. Per questo è più semplice raccogliersi davanti una pellicola a tema che continuare a guardare quello show di tutti i giorni.

Per non parlare dei bambini, che restano a casa per tutto il periodo delle feste e che sicuramente non sono interessati alle serie tv guardate dalle loro mamme. Le pellicole per i più piccoli sono quelle che vengono maggiormente trasmesse, ma ogni anno riescono a conquistare anche il cuore dei più grandi. Per quel che riguarda Il paradiso delle signore, però, la scelta della Rai stranamente non è legata al dare precedenza a film o cartoni natalizi. La rete di Stato ha deciso di dare più spazio ad altre trasmissioni del daytime, che non solo continueranno ad andare in onda, ma vedranno un aumento del loro tempo.

Le avventure delle famiglie che ruotano davanti al famosissimo magazzino (Amato, Guarnieri, Veneri e Colombo) dovranno farsi da parte in favore di altri show che accompagnano i telespettatori nel classici pomeriggi della Rai. Al posto di Il paradiso delle signore, infatti, andrà in onda Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno. Un programma nato quest’anno, che durante questa settimana tra il Natale e il Capodanno si allungherà di ben 25 minuti. La presentatrice, insieme ai suoi affezionati ospiti, vedrà il suo show andare in onda dalle 14:00 alle 16:20. Per poi lasciare spazio ad altri programmi del day time.

Dopo Oggi è un altro giorno sarà il turno di Techetechetè, che sarà trasmesso fino alle 16:55. Per finire, il Tg1 Economia e Alberto Matano con La vita in diretta. I presentatori della Rai, come è evidente, non subiranno modifiche durante questa settimana. Soltanto Il paradiso delle signore ci lascia per poi tornare in onda a partire dal 3 gennaio. Vittorio si innamorerà e finalmente si scoprirà cosa è successo ad Achille Ravasi e che responsabilità hanno avuto nella sua morte Adelaide e Umberto. Importanti risvolti ci saranno anche nella relazione tra Anna e Salvo. Alle affezionate telespettatrici non resta che aspettare.

L’articolo Bomba Rai, Il paradiso delle Signore tagliato dal palinsesto. Stop alla fiction più famosa. Chi la sostituisce, Fan in rivolta proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.