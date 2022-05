bomba-rai,-luciana-littizzetto-fuori-da-che-tempo-che-fa,-il-tradimento-che-nessuno-si-aspettava.-ecco-dove-la-vedremo

Luciana Littizzetto è da anni impegnata nella conduzione di Che Tempo Che Fa insieme a Fabio Fazio, ma spesso accetta impegni con altri canali e programmi. Anche quest’anno la vedremo in una trasmissione concorrente tutta nuova. La comica è molto apprezzata dal pubblico italiano, ancor più da quando ha formato questa coppia televisiva. Mentre lui è serio e intento a intervistare gli ospiti, lei è sempre molto ironica e divertente. I suoi monologhi sono famosissimi e la sua presenza è richiesta anche da molti altri presentatori del piccolo schermo.

Difatti, vediamo spesso Luciana Littizzetto a C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Nonostante la sua collaborazione con la Rai, la comica non rifiuta mai gli inviti della regina di Mediaset. Nella scorsa stagione l’abbiamo vista chiamare in studio tre donne che sono riuscite a conquistare uomini più giovani, per chiedere loro aiuto in merito: la show girl Belen Rodriguez, Gemma Galgani di Uomini e Donne e la Peparini insegnante di Amici. Il suo è sempre un intervento importante per regalare un po’ di leggerezza in una trasmissione che affronta i problemi di coppie e famiglie.

Anche quest’anno sembra che Luciana Littizzetto abbia accettato altri inviti molto lontani dal mondo della Rai e soprattutto di Che Tempo che fa. Lei stessa ha annunciato la sua partecipazione a Dinner Club, il nuovo programma di Carlo Cracco che andrà in onda su Primevideo. La comica ha avvisato i suoi fans con un video in cui lanciava il seguente messaggio: “Le regole del Dinner Club erano chiare e io le ho rispettate… giusto Carlo Cracco? Dinner Club Italia è in arrivo il 24 settembre su Primevideo.it!”. Nel video si vedono anche altri concorrenti del nuovo show.

Tra questi, spicca Sabrina Ferilli che afferma che la cosa peggiore che Cracco sa fare è proprio cucinare. Nella nuova trasmissione che vedrà ospite Luciana Littizzetto, il cuoco si cimenterà infatti anche in attività lontane dal suo vero mestiere. Sarà un vero e proprio cowboy, intento a pescare, coltivare e allevare per i suoi ospiti. Insomma, l’esaltazione del chilometro zero di lusso, con uno dei migliori chef del panorama italiano intento a deliziare i Vip presenti con i suoi manicaretti, affrontando però le difficoltà di fare tutto di propria mano.

Oltre a Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, in Dinner Club troveremo anche: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea. Un cast che promette molto bene, soprattutto dal momento che il format è molto leggero. Si tratta proprio di una comedy, dove vedremo i personaggi da noi amati avvolti da un’aria di festa e familiare, sicuramente differente da quella dei programmi televisivi classici, che seguono regole ben precise. Soprattutto, la comica si allontanerà per un po’ dagli importanti temi trattati da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

L’articolo Bomba Rai, Luciana Littizzetto fuori da Che tempo che fa, Il tradimento che nessuno si aspettava. Ecco dove la vedremo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.