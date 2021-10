Bomba Rai, Magalli lunedì torna a I Fatti vostri: Ecco cosa succede. Anna Falchi furiosa

Sì, avete letto bene. Ma ammettiamo di essere stati birichini nel non esplicitare sin dal titolo che si tratta di un ritorno one shot, in veste di ospite. Dunque, diciamola bene: Giancarlo Magalli lunedì, 1 novembre 2021, tornerà a I Fatti Vostri, per lanciare il suo nuovo programma, ossia Una parola di troppo, al via proprio in quella giornata su Rai2 a partire dalle ore 17.15.

Per Magalli si tratta della prima volta a I Fatti Vostri dopo l’addio alla fine della scorsa stagione. Ha condotto la trasmissione del mattino di Rai2 firmata da Michele Guardì nel 1991, dal 1993 al 1996, dal 2001 al 2002 e dal 2009 al 2021. Come vi abbiamo raccontato su TvBlog qualche mese fa, Guardì avrebbe voluto Giancarlo Magalli per l’inizio della stagione, la prima affidata a Salvo Sottile e Anna Falchi, ma il conduttore aveva gentilmente declinato l’invito.

Preferendo, evidentemente, tornare nella Piazza del Comitato in una occasione promozionale. Chissà se Magalli regalerà qualche commento nel suo stile, magari direttamente riferito ai conduttori che lo hanno sostituito. Va detto che fin qui i numeri – anche un po’ a sorpresa – danno ragione alla coppia formata da Sottile e Falchi, nel senso che gli ascolti non hanno risentito dell’addio di un volto così popolare come quello di Magalli.

Anzi. Per dire, la puntata trasmessa ieri è stata vista nella prima parte da 463 mila telespettatori, per uno share del 7,4% (l’anno scorso 357.000, 5,2%), la seconda da 860 mila telespettatori, per una share dell’8,9% (l’anno scorso 838.000, 7.8%). E chissà come verrà accolto Magalli dalla piazza, dove fino a qualche tempo fa il clima che si respirava non sembrava fosse proprio dei migliori.

Recentemente infatti Magalli ha lanciano qualche frecciatina alla Falchi e a Sottile commentando la trasmissione come troppo seriosa. Secondo Magalli lo share è rimasto alto perché ormai le persone erano abituate a sintonizzarsi su “I Fatti vostri” per vedere proprio lui e quindi sono infine rimaste fedeli al programma. Insomma non certo parole di elogio per Anna Falchi che voci dicono sia rimasta male delle dichiarazioni fatte, quindi staremo a vedere come verrà accolto. Ecco cosa ha detto di preciso:

