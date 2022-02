Bomba Rai, Pierpaolo Petrelli fatto fuori da Domenica In, Ecco perchè Mara non lo vuole più, cos’è successo. Lui si sfoga

Pierpaolo Pretelli fermo ai box, nessuna presenza a Domenica In a partire dalla puntata del 6 febbraio. Naturalmente non ci sarà nemmeno il quiz show del Musichiere che lo vede protagonista. Resta da capire se la scelta di fare a meno del giovane di Maratea, sia solo temporanea, magari soltanto per l’ultimo mese, oppure riguarderà anche le prossime dirette. L’assenza di Pierpaolo, qualora si trattasse di un addio, non è però stata priva di segnali: ai suoi esordi era stato infatti scelto per condurre ‘un gioco molto forte’, durato poche puntate, dopodiché era stato delegato al Musichiere, per poi ottenere un’ulteriore retrocessione a valletto del programma.

Nei primi periodi sembrava che l’acquisto di Pierpaolo Petrelli a Domenica In fosse vincente, anche considerando quanto lui sia amatissimo sui social. Peccato che per il momento sia stata un’operazione gestita in modo non precisissimo. Si è provato a rispolverare il Musichiere, affidandoglielo in una breve rubrica ludica. Il punto è che nelle prime puntate il risultato non è stato dei migliori: poca organizzazione e tempi televisivi sballati. Un po’ meglio nelle ultime dirette. Resta il fatto che per ora l’ex gieffino vip non ha un ruolo ben definito all’interno del talk di Mara Venier. Ed infatti è stato il primo ad essere stato parcheggiato ai box.

Eppure fino a qualche settimana fa i pettegolezzi di Viale Mazzini lo volevano addirittura alla guida di uno show tutto suo. E’ un periodo di cambiamento per le reti televisive. La vecchia guardia sta diventando sempre più vecchia ed è giunto il momento, per i dirigenti, di guardarsi intorno e scorgere i nuovi volti che possano portare avanti il peso dello spettacolo italiano. Grazie ai social, ai talent show, ai reality, riescono ad approdare sul piccolo schermo personaggi freschi che portano sicuramente una ventata di novità sulle trasmissioni che ormai vanno in onda da anni.

Mara Venier ha ben compreso questo nuovo bisogno della Rai e ama circondarsi di volti giovani. Infatti è stata proprio lei a volere al suo fianco Pierpaolo Pretelli. Il velino della televisione si è fatto apprezzare dal pubblico italiano con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è arrivato al secondo posto, dopo Tommaso Zorzi. Ma adesso sembra che potrebbe già finire nel dimenticatoio. Lo abbiamo visto partecipare a Tale e Quale Show di Carlo Conti, che quest’anno è stato un gran successo. Quindi ci aspettavamo una posizione più duratura a Domenica In, al fianco della zia d’Italia.

Non è sicuro che Pierpaolo Petrelli sia tra i giovani designati per portare avanti la Rai. Stefano De Martino è riuscito a creare un format tutto suo, Bar Stella, nella seconda serata di Rai 2. Ciro dei Jackal è stato alla conduzione del pre-Festival di Sanremo. Pierpaolo Pretelli sembra avere un futuro tutto in salita. La sua vita privata fortunatamente va per il meglio. Al Grande Fratello Vip ha incontrato Giulia Salemi, e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, nonostante i dubbi dei telespettatori che pensavano fosse creata esclusivamente in favore di telecamera. I due tengono la loro intimità ben nascosta, mentre lei continua a lavorare per la Mediaset.

