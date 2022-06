bomba-rai,-ritorna-caterina-balivo.-scacco-matto-a-bianca-guaccero,-ecco-che-programma-si-prende

Pochi giorni fa Caterina Balivo ha annunciato che sarà al timone di ben due nuovi programmi: uno sul giovane canale TV8 e l’altro in casa Rai, con un ritorno attesissimo da tutti i telespettatori affezionati alla rete e soprattutto a una delle sue migliori conduttrici. Il ritorno sarà più vicino di quanto pensiate: La Balivo è pronta per la stagione estiva. Mentre quindi Bianca Guaccero non ha ancora trovato una sua collazione, la Balivo ha già firmato il nuovo contratto.

Già i rumors avevano lasciato intendere che Caterina Balivo sarebbe tornare a condurre un programma tutto suo in Rai. Ma se fino a pochi giorni fa si trattava di una semplice possibilità, adesso è certezza. Oltre a tv8 quindi, avremo il piacere di rivederla anche su Rai 2. La sua nuova avventura televisiva di chiama Help! Ho un dubbio. Ricordiamo che la conduttrice è stata protagonista del pomeriggio di Rai 2 dal 2013 al 2018 con Detto Fatto, prima che la Guaccero ne prendesse le redini. Il programma estivo che sta per condurre è un format totalmente nuovo.

Caterina Balivo dovrà infatti aiutare i protagonisti di questo esordio televisivo nel prendere la scelta più giusta. Potremo iniziare a seguirlo a partire da fine luglio, dal 28. Ci sarà eccezionalmente anche un doppio appuntamento il 29 luglio. Help! Ho un dubbio proseguirà poi ogni giovedì in seconda serata. Il compito della conduttrice sarà analizzare tutte le possibilità, tutti i pro ed i contro che si nascondono dietro una scelta di vita, indirizzando in tale scelta coloro che hanno chiesto aiuto al programma. Ma, naturalmente, la Balivo non sarà da sola in questo viaggio. Le responsabilità quindi, non saranno solo sue.

Anche il pubblico verrà in aiuto dei protagonisti del programma e sarà chiamato a prendere delle decisioni per veicolare la scelta dei concorrenti. Help! Ho un dubbio è in realtà l’adattamento di un format britannico, il cui nome è What shoul I do ( cosa dovrei fare?). I partecipanti potranno avere qualsiasi età, essere da soli o in compagnia. Esprimeranno i loro dubbi e le loro perplessità proprio davanti al pubblico, che voterà quale scelta sia più giusta da prendere.

E sarà proprio Caterina Balivo a gestire tutto dall’alto, indirizzando il pubblico e guidando i protagonisti. I concorrenti del nuovo programma di Rai 2 saranno chiamati a mettersi completamente a nudo, raccontando la propria storia e a aggiungendo sempre più particolari, in modo tale che il pubblico possa avere un quadro generale dettagliato e le idee chiare per poter votare e per poterli aiutare a capire quale sia la cosa migliore da fare.

Ci saranno però più votazione nel corso del racconto, e ogni volta che compariranno nuovi retroscena, il pubblico avrà la possibilità di cambiare la votazione prima di giungere a quella definitiva. Nel corso delle puntate scopriremo anche cosa è successo dopo che i protagonisti avranno seguito nella vita reale le direttive del pubblico. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Rai, Ritorna Caterina Balivo. Scacco matto a Bianca Guaccero, ecco che programma si prende proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.