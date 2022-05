bomba-rai:-stefano-coletta-si-prende-la-conduzione-del-famoso-programma-e-fa-fuori-il-famoso-conduttore.-fan-sotto-choc

Notizie bomba per la Rai, in particolare per uno dei suoi volti più importanti nonché suo direttore, Stefano Coletta. Le voci circa una sua conduzione si fanno sempre più fondate se non certe. Un passaggio davvero importante per uno che si trova sempre dietro le telecamere e mai davanti. Scopriamo di cosa si tratta.

Il prossimo 8 giugno, presso il teatro romano ci sarà il Premio Strega, serata in cui saranno presentati i 12 titoli candidati allo Strega 2022 e saranno annunciati i finalisti che concorreranno al Premio. Il vincitore sarà poi eletto giovedì 7 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Ebbene, a condurre una serata così importante pare proprio che ci sarà il direttore Rai Stefano Coletta. Una notizia che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

La comunicazione è stata data così. “Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ed il coordinatore artistico, Renato Giordano, annunciano che la presentazione dei dodici candidati e proclamazione dei finalisti alla LXXVI edizione del Premio Strega a Benevento sarà condotta da Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai“.

Sicuramente, si tratta di un passaggio anomale per un personaggio che vive il suo lavoro dietro ai riflettori e non avanti. Coletta avrà un ruolo importante per una serata speciale e di certo ne sarà all’altezza perché non sarà la prima volta che si troverà davanti alle telecamere. In passato, infatti, è già accaduto, anche se per poco. Lo ricordiamo nelle finali di Ballando con le stelle, The Voice Senior e Il cantante mascherato. L’ exploit lo ha poi fatto, sicuramente, durante il Festival di Sanremo, dove quest’anno, per esempio, è stato coinvolto da Fiorello in uno sketch col presentatore Amadeus.

Una trasformazione simile, per la Rai, non comporta alcun problema, anzi. E’ capitato anche ad altri personaggi di svolgere due ruoli diversi all’interno della stessa azienda. Ad esempio, Franco Di Mare da tempo continua a svolgere il doppio ruolo di direttore di Rai3 e di conduttore di Rai3. Ciò potrebbe essere anche un’occasione per mettere sempre più in risalto le persone che lavorano in Rai elogiandone la bravura ed il talento. Dunque, tornando alla serata del Premio, Stefano Coletta prenderà il posto di Gigi Marzullo. Ma, dove avverrà l’evento Rai?

Tale quesito è stata posto al coordinatore artistico della manifestazione, Renato Giordano, il quale telefonicamente ha chiarito quanto segue. “L’anno scorso siamo andati in onda su RaiPlay e in streaming sul portale di RaiCultura, non so se quest’anno avverrà lo stesso. Lo saprò tra poco. La scelta di Coletta come conduttore, però, prescinde dalla messa in onda, semplicemente ci faceva piacere che ci fosse lui.” Un’ulteriore conferma di quanto detto precedentemente. Stefano è stato scelto, sicuramente, anche per il suo talento. E, dunque, se l’evento andrà in onda in prima serata, e non sulle piattaforme web, sarà ancor più un successo e una grande soddisfazione per il direttore!

