Bomba Rai, Tali E quali torna ma cambia tutto. Solo una superstite in giuria. Ecco chi fa fuori Carlo Conti

Tali e Quali, Carlo Conti torna in onda: cambiano gli imitatori ma non la giuria, ecco tutte le novità. Dopo il successo dello scorso autunno con Tale e Quale Show, grazie soprattutto al nuovo arrivo Cristiano Malgioglio che ha dato nuova verve e un pizzico di cattiveria alla giuria, Carlo Conti è pronto per ritornare in onda con la versione nip. L’inizio di Tali e Quali è per sabato 8 gennaio, cambia la data di messa in onda quindi che dal venerdì si sposta al sabato ma non la giuria. Saldamente al loro posto quindi ci sarà il già citato Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la regina dello show Loretta Goggi unica superstite presente sin dalla prima edizione.

Tali e Quali: Carlo Conti pronto al ritorno in onda a partire da sabato 8 gennaio

Carlo Conti è pronto a ritornare in onda con Tali e Quali versione nip in 4 puntate di Tale e Quale Show. La differenza tra i due programmi, infatti, sta nel fatto che i concorrenti non sono persone note che appartengono al mondo dello spettacolo, né imitatori di professione ma solo appassionati scelti attraverso dei video amatoriali che hanno inviato del programma. Va aggiunto inoltre che durante la puntata del Torneo di Tale e Quale Show, Carlo Conti aveva anticipato che alcuni degli imitatori mostrati in un breve video mostrato a fine serata potevano prendere parte a Tali e Quali.

Carlo Conti sfida Maria De Filippi: chi vincerà la gara degli ascolti tra Tali e Quali e C’è posta per te?

La collocazione al sabato in prima serata di Tali e Quali accende la sfida con un colosso di Canale5 C’è posta per te. Non è mistero che Carlo Conti e Maria De Filippi siano amici ma chi la spunterà nella gara degli ascolti? Tali e Quali riuscirà a scalfire il successo storico di C’è posta per te?

La sfida tra i due conduttori

Maria De Filippi e Carlo Conti sono legati da una profonda amicizia ormai da molti anni nonostante la concorrenza televisiva. Nuovo anno nuova sfida, la Rai si prepara a dichiarare guerra a Mediaset con Carlo Conti che condurrà Take e Quale show e Maria De Filippi che tornerà con uno dei suoi storici programmi, C’è Posta Per Te. Lo storico programma ha l’intento di ricongiungere o far riappacificare le persone, tramite un invito che viene consegnato al destinatario, il quale una volta in studio deciderà se ascoltare e soddisfare o meno le richieste del mittente. Per lo più sono protagonisti del programma persone che vogliono recuperare il rapporto con i famigliari oppure un amore perduto.

La Rai proverà a sbancare con un nuovo format del talent, ovvero i concorrenti non saranno più otto celebrità, dello spettacolo, del cinema e altri, ma saranno persone comuni che competeranno nello stesso modo di sempre. Questo cambiamento potrebbe attirare maggiore curiosità e quindi maggiore pubblico aumentando così il numero dei telespettatori. Carlo Conti considera Maria come una “sorella televisiva” e per quanto riguarda gli ascolti televisivi ha dichiarato “C’è spazio per tutti, non c’è rivalità”, e Maria ha ribattuto confermando la situazione, sia in termini di ascolti sia in termini di amicizia “Tra noi c’è grande stima umana e professionale”.

