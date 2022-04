bomba-rai,-torna-samantha-togni-nel-famoso-programma-e-ruba-il-posto-alla-collega,-fan-increduli

Il sabato mattina su Rai 2 arriva un nuovo programma dedicato allo sport e alla sana alimentazione. E chi potrebbe condurlo meglio di due sportivi che sono riusciti anche a farsi apprezzare come conduttori televisivi? Stiamo parlando di Samantha Togni e Filippo Magnini, entrambi con una brillante carriera alle spalle. In realtà il programma arebbe dovuto essere affidato a Elisa Isoardi ma a quanto pare la Rai ha scelto ancora una volta una conduttrice diversa.

Ma partiamo dallo show: si chiamerà Per me e andrà in onda a partire dal 14 maggio, tutti i sabato mattina alle ore 9. La televisione si adegua alla società, alle sue mode e alle tendenze del momento, che si dirigono sempre più verso una vita sana ed equilibrata. Abbiamo capito che l’esercizio fisico è il segreto per sentirsi meglio, per una vita più lunga, per la felicità, poiché allenarsi ci fa sentire soddisfatti e pieni di vitalità.

Abbiamo anche capito un altro segreto di salute: il mangiare sano. Sempre più compaiono alimentari con novità healthy, pokè, shopper per diete chetogeniche. Anche i grandi marchi di merendine si sono dati all’integrale e al senza grassi. E la Rai, ovviamente, sceglie di stare al passo e lo fa proprio a maggio, quando siamo tutti alle prese con la prova costume. Perché oltre alla salute ci si mette anche la moda.

Per quanto negli ultimi anni si stiano facendo molte campagne sulla body positivity e si stiano lanciando sempre più le modelle curvy, la società continua ad amare il magro e il tonico. In vista dell’estate ognuno di noi pensa ai costumi da sfoggiare in spiaggia e si cimenta per fare in modo di apparire al meglio. E’ proprio questo lo scopo di Per me. La Rai si propone tramite questo programma di accompagnare i telespettatori durante il loro cammino verso la prova costume. Lo show è prodotto dalla Me production di Elio Bonsignore e ogni puntata dovrebbe durare 30 minuti.

In questa mezz’ora ci saranno diversi spazi: quelli sulla cucina con l’healthy food, quelli sugli esercizi fisici e sulle tendenze sportive del momento. Ad esempio il padle, lo sport che sta spopolando in Italia negli ultimi mesi. Non solo, durante ogni puntata della trasmissione Rai i presentatori accoglieranno in studio un ospite famoso, che dovrà raccontare in quale modo si prende cura di se stesso. Già conosciamo alcuni nomi che prenderanno parte a Per me: Aida Yespica, Manila Nazzaro, Paolo Ciavarro e Roberto Ciufoli. Ovviamente Samantha Togni e Filippo Magnini ci sembrano perfetti per questo nuovo incarico.

Lei ha girato il mondo, sin da piccola, ottenendo grandi riconoscimenti nel mondo della danza. E’ approdata nel mondo Rai grazie a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci nel 2005, diventando una delle insegnanti più apprezzate e stimate sia dalla giuria che dal pubblico a casa. E’ stata sua la scelta di lasciare lo show, nel 2019, quando si è resa conto di doversi aprire al mondo della conduzione prima che fosse troppo tardi.

Ha accompagnato Giancarlo Magalli a I fatti vostri e ha presentato Domani è domenica. Filippo Magnini è stato due volte campione mondiale dei 100 metri e ha vinto due titoli mondiali in vasca corta. Nel 2008 si è lanciato nel piccolo schermo come inviato a L'isola dei famosi.

