Bomba Rai, Vertici tagliano Un Posto al Sole. Patrizio Rispo furioso: “Un suicidio inspiegabile. Così Chiudono un programma storico”

Un posto al sole cambierà probabilmente orario di messa in onda ma il cast non è d’accordo e fa sentire la sua voce. Oggi, 21 ottobre 2022, la soap opera ambientata a Napoli festeggia il suo 25esimo anniversario con una diretta con i fans. Ma gli spiriti non sono felici come dovrebbero essere. E’ arrivata solo da poche ore la notizia che lo show potrebbe essere anticipato alle 18:30. A partire dal 1996, per 25 anni è sempre andato in onda alle 20:45. Il motivo? Un calo di ascolti che si sarebbe verificato dopo che la concorrenza ha piazzato, nella stessa fascia oraria, programmi di informazione.

Un posto al sole si è ritrovato così a scontrarsi con Tg2 Post di Manuela Moreno, Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4 e Otto e mezzo di Lili Gruber su La7. La Rai avrebbe quindi deciso di rispondere con una trasmissione più in linea con quelle della concorrenza. Le indiscrezioni affermano che al posto della fiction ci sarà un talk inedito a sfondo politico di Lucia Annunziata. Sono queste le decisioni che stanno prendendo il direttore di rete Franco Di Mare e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. Ma sia il cast che gli affezionati telespettatori non sono d’accordo e hanno deciso di far sentire la loro voci.

Tra gli attori di Un posto al sole il primo a esporsi è stato Patrizio Rispo che nella fiction interpreta Raffaele Giordano: Invece di premiarci ci piazzano in un orario dalle tante incognite, a cui manca l’abituali zoccolo duro di persone che tornano dal lavoro. Sicuramente gli ascolti caleranno. Spostarci è da kamikaze, così come lo è minare la fidelizzazione faticosamente conquistata in venticinque anni”. Insomma, secondo l’attore attuare questa modifica significherebbe, con tutta probabilità, portare la fiction alla sua definitiva scomparsa dal palinsesto della Rai. Un vero e proprio suicidio.

Anche Imma Pirone, interprete di Clara in Un posto al sole, non è d’accordo con la decisione presa dai vertici Rai: “Ho letto in rete e sui social la notizia, ci ha distratti dall’anniversario. Sarebbe un suicidio per la rete, gli italiani sono abituati a sedersi a tavola e a vederci, difficile cambiare. Modificare certe abitudini non è semplice, lo dico da spettatrice. Prima di esserci dentro lo seguivo da appassionata, ho aspettato oltre venti anni per entrarci; e così ho il doppio punto di vista, sia della fan che di chi ci lavora dentro, e posso assicurare che è un errore il trasloco di orario”.

Infine, anche i fans di Un posto al sole sono intervenuti in aiuto dei protagonisti che li appassionano da tantissimo tempo: “Non toglieteci questa mezz’oretta di relax al giorno. Di talk show ne abbiamo già abbastanza. Rispetto per il pubblico”; “Prima di acquistare un tv o un decoder, aspetterò l’ufficialità del cambio di orario. Se fosse confermata la voce, niente switchoff per me”; “Distruggeranno l’unico programma che tiene in piedi Rai 3” e altri commenti ironici come “Mi incateno ai cancelli di Palazzo Palladini”, che nella fiction è l’edificio in cui vive la maggior parte dei protagonisti e in cui si intrecciano le loro storie.

