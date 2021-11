Bomba Romina Power, Lo scoop di Mara Venier “E’ innamorata, Parla di lui come di Albano, con gli occhi lucidi” Ecco chi è

Romina Power è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove la zia d’Italia l’ha punzecchiata affermando che l’americana fosse nuovamente innamorata. Il pubblico italiano è legatissimo alla sua storia d’amore con Albano Carrisi. Quando la cantante è tornata in gioco, riprendendo il suo posto sul palco insieme all’ex marito, in tantissimi hanno sperato che tra i due riscoppiasse la scintilla. Questo nonostante il cantante sia attualmente impegnato con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli. Questo triangolo conquista sempre le prime pagine dei giornali di gossip.

Tra Romina Power e Albano Carrisi c’è un legame meraviglioso, e spesso la donna ha affermato che prova e proverà sempre amore per il suo ex. Parole che non sono piaciute alla Lecciso, al punto che le due donne non riescono proprio a costruire un buon rapporto. Nel corso di una delle sue interviste proprio con Mara Venier, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato che uno dei suoi desideri maggiori sia quello di costruire una felice famiglia allargata, con le due donne della sua vita che si perdonano a vicenda e siedono alla stessa tavola. Ma è molto difficile che questo accada.

Già è molto che Loredana Lecciso e Romina Power condividano la grande tenuta pugliese. Voci di corridoio dicono che fanno di tutto per non incontrarsi, perché basta poco ad accendere la miccia. Non aiutano le dichiarazioni d’amore dell’americana per Albano e il feeling che la coppia mostra di possedere quando si trova ancora unita su di un palco. Le cose magari potrebbero migliorare se la Power si innamorasse nuovamente e non costituisse più un pericolo. Mara Venier ha affrontato l’argomento che tanto interessa la Lecciso ma anche il pubblico, desideroso di un lieto fine per la sua beniamina.

Sembra che il cuore di Romina Power sia attualmente aperto soltanto ai figli e agli animali. Uno di questi, in particolare, l’ha conquistata, portando la Venier ad affermare: “Si è innamorata.. parla di lui come parlava di Albano, con l’occhio lucido”. Si tratta del toro Casimiro, salvato a Natale dal macello, quando era solo un vitellino. La cantante si è impegnata in prima persona per trovargli una sistemazione, lanciando un appello sui suoi social e aiutando al mantenimento dell’animale. Che oggi ha trovato una nuova casa e ha avuto salva la vita. Per gli uomini invece non c’è spazio.

“Sono passata dal segno del Toro al toro vero. Un altro compagno di vita? Penso di continuare la mia vita da sola. Non potrei più vivere con un altro uomo. Ho i miei figli, i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”. E intanto Romina Power resta ben salda nella sua casa nella tenuta di Cellino San Marco, a pochi passi dalla famigliola felice. Continua a cantare con Albano. Che conservi dentro di se la speranza di riconquistarlo? Solo il tempo potrà dire se la bella americana raggiungerà il suo obiettivo. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Romina Power, Lo scoop di Mara Venier “E’ innamorata, Parla di lui come di Albano, con gli occhi lucidi” Ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.