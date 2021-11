Bomba Romina, Un altro uomo nella sua vita: “Abbiamo pensato di sposarci. Albano ha fatto il pazzo. Ecco che mi ha detto”

Per il pubblico italiano il nome di Romina Power è da sempre stato associato a quello di Albano Carrisi. E’ impensabile pensarli separati, considerando che la loro storia d’amore ha fatto sognare in tanti e che la loro sintonia sul palco è riuscita a entrare in ogni palco. Ma la verità è che loro, ovviamente, non sono sempre stati insieme. La bella americana ha una vita lontano dal cantante di Cellino San Marco e la sua figura è sempre stato più travolgente e interessante rispetto a quella che le viene affibbiata. Lei non è solo la ex moglie di uno dei personaggi più apprezzati, ma è ed è stata tanto altro.

Così come ha avuto tanti amori prima di incontrare Albano Carrisi. Romina Power era una classica ragazza americana, lontana da quelle che sono le regole della società italiana. Libera di vivere le sue esperienze e la sua sessualità come meglio credeva. Sesso, droghe, avventure non sono mai mancate nella sua giovinezza. E tra i suoi amori uno che è stato importantissimo è quello con un uomo dal sangue blu. Si tratta del principe svizzero Stash Klossowki de Rola, che al settimanale Di Più ha voluto raccontare dei dettagli riguardo il suo rapporto con la bella e famosissima cantante.

“Eravamo giovani e spensierati, figli dei fiori. A un certo punto pensammo anche di sposarci”. Romina Power era giovanissima quando ha incontrato il bel principe. La donna aveva soltanto sedici anni, mentre lui ne aveva venticinque. Deve essere stata un’avventura incredibile per lei vivere questa storia d’amore con un reale. Il sogno di ogni ragazza. E per un periodo si è avvicinata anche a diventare lei stessa una reale. “Frequentavamo il jet-set internazionale, ma anche tante feste da figli dei fiori che all’epoca spopolavano. Passavamo molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Facevamo progetti, a un certo punto pensammo di sposarci”.

Ma le cose non sono andate come Romina Power desiderava e il principe svizzero ha preso la decisione di allontanarla. Lasciandola al suo futuro con Albano Carrisi, che è stata ed è ancora oggi l’unico vero amore della sua vita. Proprio quando era già nato l’amore con il cantante italiano di umili origine, Stash Klossowki de Rola è tornato a corteggiare la cantante, chiaramente senza successo. Lui gli rispose un giorno al telefono per mettere fine a questa corrispondenza indesiderata: “Si irritò. ‘Perché stai cercando la mia ragazza? Dimenticala, lasciaci in pace sennò finisce male’, mi disse bruscamente. Era geloso e potevo anche capirlo, così lasciai perdere Romina”.

Insomma, un Albano Carrisi come non lo abbiamo mai visto. Pensarlo geloso e protettivo nei confronti della sua Romina ci fa sognare ancora oggi, nonostante i due siano separati ormai da tempo e lui si sia creato una nuova vita e una nuova famiglia con Loredana Lecciso. Intanto, la Power è tornata alla sua vita stravagante e particolare. Il suo rapporto con il principe svizzero si è ricreato in seguito alla scomparsa della sua primogenita, Ylenia. Da quel momento i due non si sono più persi di vista. Stash le è stato vicino anche negli ultimi anni, quando sono morte la mamma Linda e la sorella Taryn.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM