bomba-royal-family,-anonyomus-svela-il-segreto-orribile-del-principe:-“30-mila-sterline-per-far-star-zitta-la-donna.-ecco-l’audio-choc”

Lady Diana: le rivelazioni choc di Anonymous sulla Royal family

La registrazione in possesso di Anonymous confermerebbe che lady Diana non sia morta in un incidente ma sarebbe stata assassinata. Lo schianto delle Mercedes secondo il gruppo di hacker sarebbe servito come copertura per nascondere la responsabilità della Royal Family nell’omicidio. Lady Diana poco prima della morte avrebbe realizzato delle registrazioni in cui documentava un caso di violenza sessuale avvenuto a Buckingham Palace.

La vittima sarebbe stata una dipendente del palazzo, che avrebbe subito abusi da una persona molto vicina a Carlo, tanto da essere ancora al suo servizio. Dopo due violenze la donna sarebbe stata liquidata con una buonuscita di 30.000 sterline per il suo silenzio. Lady Diana avrebbe voluto rivelare il contenuto delle registrazioni ma ciò avrebbe provocato un tale scandalo che la Royal Family non avrebbe potuto consentirlo.

La notizia ha ovviamente scatenato il tam tam sui social network. Sono in molti a parteggiare per Lady Diana, anche alla luce del recente comportamento della Royal Family inglese nei confronti dell’esule principe Harry e della moglie Meghan Markle. Anonymous renderà pubbliche queste rivelazioni choc sulla morte di Lady Diana? Non resta che attendere le prossime mosse del gruppo di hacker.

