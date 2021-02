Bomba Sanremo, Amadeus choc: “Ecco chi sono le donne scelte perché amanti dei vertici Rai”, Scoppia il putiferio, Fan sotto choc

Il tanto chiacchierato Festival di Sanremo torna a far parlare di se e stavolta, sulla bocca di tutti, c’è il nome di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che presenterà il PrimaFestival. Mai come quest’anno la famosissima gara tra cantanti italiani ha destato scalpore. Con la pandemia in corso di Covid-19 e le rigide restrizioni imposte dal governo, c’è stata la possibilità che saltasse tutto. Si è palato più e più volte della presenza o meno del pubblico al teatro dell’Ariston. Poi sono arrivate le minacce del presentatore di abbandonare tutto, e le critiche dei direttori Rai che lo hanno considerato una prima donna.

Un Sanremo pieno di incertezze e di paure, con il pubblico italiano diviso in due: c’è chi sta ritrovando solo nella televisione la via di fuga da questa nuova realtà che non piace a nessuno; c’è chi invece pensa che il Festival della musica italiana, con i suoi stipendi da capogiro e la presenza in scena di tantissime persone, rappresenti uno smacco alla gente comune. Del resto, i compensi di Sanremo sono sempre stati molto chiacchierati, soprattutto considerato che si tratta della rete di Stato pagata dai contribuenti, e in un anno di enorme crisi economica sembrano ancor più fuori luogo.

A quanto pare i problemi sono stati risolti e il Festival si farà. Amadeus ha infine accettato di rinunciare al pubblico ed è andato avanti con l’organizzazione. Nelle ultime ore, si è saputo chi sarà al timone del PrimaFestival, l’anteprima delle serate di gala. Con Giovanni Vernia e Valeria Graci, anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Nuovo spunto per i giornalisti e i malpensanti, che subito hanno insinuato che la sua presenza sia stata suggerita proprio dal presentatore di Sanremo. Non sono mancate le domande alla conferenza stampa, tenuta rigorosamente online, di presentazione.

““Di PrimaFestival non me ne occupo io, se ne occupano il vice direttore Claudio Fasulo e Lucio Presta (il suo agente) che ha un rapporto personale con gli sponsor. Mi è stato comunicato due giorni fa che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano Giovanna Civitillo con Giovanni Vernia e Valeria Graci al PrimaFestival. Mi ha fatto piacere. Giovanna ha una vita indipendente, sua, ha già lavorato con Frizzi e con Bonolis. Sono contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei”. Con queste parole Amadeus ha voluto chiarire che la sua influenza non c’entra nulla con il ruolo della moglie a Sanremo.

Poi la battuta che ha destato la curiosità di tutti: “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante”. A cosa si riferisce Amadeus? Probabilmente a tutte quelle donne che si fanno strada in televisione tramite rapporti con i vertici, magari sposati? Che il mondo del piccolo schermo e non solo sia irto di relazioni e intese segrete, ne siamo sempre stati a conoscenza. Ognuno utilizza le proprie armi per arrivare al successo, soprattutto se il risultato è essere tra le protagoniste del Festival di Sanremo. Una moglie, tra le altre, sembra la raccomandata più legittima.

