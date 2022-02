bomba-serale-amici,-maria-si-tiene-stefano-de-martino-e-fa-fuori-stash-e-emanuele-filiberto.-ecco-chi-mette-al-loro-posto,-fan-in-delirio

La perenne competizione tra la Rai e la Mediaset perde di valore quando c’è di mezzo Maria De Filippi, che ancora una volta vuole Stefano De Martino come giudice nella sua scuola per giovani talenti. L’anno scorso il presentatore era affiancato in questo ruolo da Emanuele Filiberto di Savoia e da Stash dei Colors. Quest’anno ancora non è certa la giuria al completo, quel che sembra confermato, per il momento, è proprio il suo ritorno ad Amici. Del resto, è qui che la vita del giovane partenopeo è cambiata completamente, quando nel 2009 ha fatto il suo ingresso nel programma.

Stefano De Martino ha assunto diversi ruoli ad Amici. Prima è stato studente di ballo, poi è diventato ballerino professionista. Successivamente, ha messo proprio qui alla prova il suo talento come conduttore, presentando il day time. E’ apparso più volte come ospite e infine è diventato parte fondamentale della giuria. L’anno scorso è riuscito nel serale a farsi conoscere ancora meglio dal pubblico della Mediaset, che ha apprezzato la sua ironia e simpatia. L’uomo si è mosso con disinvoltura in una serata così importante, con l’evidente soddisfazione della padrona di casa.

Non solo dal punto di vista professionale, anche sul piano personale Amici ha cambiato per sempre la vita di Stefano De Martino. E’ proprio qui che, nei panni di ballerino professionista, ha conosciuto Belen Rodriguez, che poi è diventata sua moglie e madre di suo figlio Santiago. All’epoca la loro relazione destò molto scalpore. Lui infatti era fidanzato con Emma Marrone, conosciuta anni prima proprio tra i banchi della scuola di Maria De Filippi. Nessuno poteva immaginare che la show girl argentina, che sempre aveva accompagnato uomini estremamente chiacchierati, potesse innamorarsi del giovane ballerino.

Il futuro di lui nel mondo del piccolo schermo era ancora molto incerto quando Belen Rodriguez è entrata a far parte della sua vita. Ma da quel momento è stato tutto in discesa. Con i gossip riguardanti la sua love story e una madrina come Maria De Filippi, che sempre ha creduto nelle sue capacità cercando di dargli spazio, è stato impossibile per Stefano De Martino non farsi strada. Oggi sta diventando sempre più uno dei volti di punta della Rai. Tutto è cominciato con Stasera tutto è possibile, poi c’è stato il Bar Stella, prodotto e diretto da lui stesso, infine un’altra novità perché sarà anche alla conduzione di Made in Sud.

Insomma, la televisione di Stato crede molto nel presentatore. Ma quando Maria De Filippi chiama, non c’è contratto che tenga. Così, lo vediamo sempre come ospite a C’è posta per te e quest’anno, a quanto pare, sarà nuovamente parte della giuria di Amici. Un vero colpaccio per la regina della Mediaset, dal momento che l’uomo è nuovamente al centro del mirino proprio per un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Questa volta il presentatore sta facendo di tutto per mantenere la privacy, ma i due non ci riescono e sono sempre più ripresi dai paparazzi, tra alberghi, ristoranti e notti passate nella stessa casa.

