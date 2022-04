bomba-signorini,-la-famiglia-costanzo-si-allarga,-nuova-adozione-per-maria-de-filippi:-il-piccolo-si-chiama-giovanni.-eccolo

Maria De Filippi ha un nuovo amore, Giovanni, il cui nome è stato rivelato da Alfonso Signorini. La presentatrice è diventata nel tempo la regina di Mediaset e oggi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo la rispettano. Nonostante lavori per la rete di Pier Silvio Berlusconi, è apprezzata anche dalla Rai, dove è spesso ospite di Fazio a Che tempo che fa. Sono di sua produzione alcuni dei programmi più longevi e di successo della nostra televisione. Partendo da Uomini e Donne, passando da C’è posta per te arrivando ad Amici, dobbiamo sapere che c’è il suo zampino anche dietro Temptation Island.

Maria De Filippi è uno dei personaggi più amati ma anche più misteriosi. Mentre gli altri Vip tengono un contatto diretto con i loro follower grazie ai canali social, lei si tiene decisamente lontana da questa nuova tecnologia. Qualche suo comunicato o pensiero viene espresso esclusivamente tramite la pagina ufficiale di Uomini e Donne. La vita privata della presentatrice, quindi, resta un segreto per i suoi fans e viene rispettata anche da giornalisti e paparazzi. Sembra che la sua sia una vita irreprensibile, dedita al lavoro e con pochi scandali, piena dell'amore per la sua famiglia.

Maria De Filippi è la moglie fedele di Maurizio Costanzo. I due si sono conosciuti a un convegno riguardo la pirateria musicale. Lei aveva lavorato al progetto e il famoso giornalista ha immediatamente compreso il suo potenziale. Da quel momento l’ha voluta come assistente, esperienza che è stata un vero e proprio trampolino di lancio per la giovane, che ha potuto scoprire in questo modo quale fosse il suo destino: cambiare il volto del piccolo schermo. Non solo lavoro, i due si sono ben presto innamorati e hanno intrattenuto una relazione quando lui era ancora sposato.

Ma il loro amore era più forte di questa difficoltà, e Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno ben presto coronato il loro sogno di sposarsi, pur decidendo di comune accordo di non avere figli in modo naturale per potersi dedicare completamente al lavoro. Nel 2004 è arrivato Gabriele, figlio adottivo di cui la donna è molto orgogliosa: “E’ un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”.

Non solo il marito e il figlio, Maria De Filippi ha anche un altro grande amore, quello per gli animali e in particolar modo per i cani. Lo abbiamo potuto notare proprio a Uomini e Donne, dove spesso ospita il suo amico a quattro zampe o quello della sua collaboratrice. E Giovanni è proprio la new entry in casa Costanzo/De Filippi, come ha svelato Alfonso Signorini. La presentatrice lo ha già portato nello studio del dating show per presentarlo ai suoi telespettatori, che gli hanno già affibbiato un dolce soprannome: “Biondo che fa impazzire il mondo”.

