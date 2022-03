Bomba Sonia Bruganelli, il suo ex famosissimo accusato di atti con bambini. “Innamorata di lui a 7 anni”. Lo conosciamo tutti

Tutti conosciamo Sonia Bruganelli come la moglie di Paolo Bonolis, e non tutti sanno che il suo ex fidanzato è un altro personaggio famoso che ha avuto seri problemi con la giustizia. Il passato della donna ci era sconosciuto. L’attenzione di tutti è concentrata sul fatto che lei è la signora Bonolis, moglie di uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. Anche per questo, e per il suo carattere critico e schietto, Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco come opinionista nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. E’ qui che abbiamo imparato a conoscerla meglio e ci siamo incuriositi sul suo passato.

Sonia Bruganelli si è fatta apprezzare in questa stagione del reality show. Non solo, si può dire che lei sia stata la protagonista di un reality nel reality, incentrato sui battibecchi avuti con la sua collega, Adriana Volpe. Sin dalla seconda puntata è stata evidente a tutti l’antipatia che è nata tra le due donne. Antipatia che ben presto ha portato a diversi litigi e dispetti, con annesse dichiarazioni sui social network, e con un Alfonso Signorini che si è ritrovato a dover dare loro le giuste attenzioni. Un rapporto che ha appassionato i telespettatori tanto quanto le vicende dei Vipponi all’interno della casa.

Ma che via via è andato a migliorare, al punto che durante l’ultima intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli ha ammesso di aver cominciato a voler bene alla sua nemica/amica. Ma in questo articolo non ci vogliamo soffermare sulla sua presenza al Grande Fratello Vip, ma sul suo passato, prima di diventare la moglie di Paolo Bonolis. Mentre lui era fidanzato con Laura Freddi, che aveva conosciuto quando presentava Non è la Rai, lei era fidanzata con Gabriele Paolini, conosciuto da tutti come il ‘disturbatore’ per eccellenza e che successivamente ha avuto molti problemi con la giustizia.

Chi seguiva il piccolo schermo negli anni ’90 non può non ricordare la sua intromissione in molte interviste e dirette. Ma prima ancora di diventare famoso, l’uomo aveva già conquistato una piccola Sonia Bruganelli, che lo aveva conosciuto alla tenera età di sette anni. Come ha ammesso lei stessa nel corso di un’intervista, si è subito innamorata di Gabriele Paolini per i suoi capelli ricci e mori. Successivamente alla loro storia d’amore, l’uomo ha avuto problemi con la giustizia, legati in particolar modo alle sue interferenze nel mondo del piccolo schermo, successivamente a motivi più gravi.

Nel 2010 l’ex fidanzato di Sonia Bruganelli è stato condannato per tentata estorsione, calunnia, diffamazione e molestie ai danni di Bernocchi. Prima ancora era stato accusato per stalking quando aveva esposto un cartello contro Pippo Baudo. Infine è stato condannato a sei anni di reclusione per molestie nei confronti di giornalisti Mediaset. Successivamente le accuse si sono aggravate e nel 2013 è stato arrestato per induzione della prostituzione minorile e produzione di materiale pedo-pornografico e tentata violenza sessuale. Questo lo ha portato a scontare 8 anni di carcere.

