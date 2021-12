Bomba Stefano de Martino, ha perso la testa per una maestra di scuola. “Come Cenerentola ma molto meno bella”. Fan sotto choc

Noi di Più Donna abbiamo per voi un piccolo scoop che riguarda Stefano de Martino. Il ballerino, ex marito di Belen, ma ormai giunto ad una notorietà data dalla sua bravura anche come presentatore, si dichiara da molto tempo single. Ma è davvero così? A quanto pare no, o meglio Stefano starebbe frequentando assiduamente una ragazza comune, una maestra di scuola, che non c’entra nulla col mondo della spettacolo.

Una ragazza, ci dicono fonti ben informate, alquanto anonima, e non appariscente come la sua ex argentina. Insomma una ragazza della porta accanto, quasi come in una fiaba. Sembra di ricordare Notting Hill quando l’attrice famosa si innamora del modesto libraio. Lei andrebbe già a seguire tutte le registrazioni che De Martino sta girando a Napoli per il suo nuovo programma “Bar Stella”, che vedrà presto la luce sul secondo canale della tv di Stato. E non solo, lo seguirebbe anche a cena dopo le prove insieme a tutta la troupe.

Insomma una storia quasi alla luce del sole tranne per il fatto che De Martino non la starebbe prendendo molto seriamente. Insomma sempre le stessi fonti ci dicono che il ballerino non smette comunque di guardarsi intorno. La maestra napoletana quindi non sembra avergli fatto perdere del tutto la testa, ma tutto è possibile, anche che Cenerentola diventi una principessa.

Il nuovo spettacolo di Stefano de Martino

Davide Maggio ha svelato che Stefano De Martino condurrà Bar Stella su Rai Due. Il programma è nuovo, per questo il nome non dirà nulla alla maggior parte del pubblico. Ai fan storici e più affezionati di Stefano invece il nome della trasmissione suonerà famigliare, perché non è stato scelto a caso. Così si chiamava infatti il bar del nonno di De Martino, lo stesso in cui il ballerino si esibiva da bambino, come dimostra un video che ha pubblicato sui social lo scorso anno. Nel video in questione c’è un tenero Stefano da bambino che balla nel locale del nonno. Era il 1994 e lui aveva circa cinque anni.

Il Bar Stella è probabilmente uno dei luoghi del cuore di De Martino, per questo ha deciso di chiamare così il suo nuovo programma in seconda serata su Rai Due. Il nome rispecchia anche la natura della trasmissione, che porta la firma di Stefano al 100%. Ci saranno tanti ospiti e amici del conduttore e dovrebbe andare in onda a partire da dicembre, in seconda serata come già specificato. Per il momento pare siano previste solo due puntate, ma non è detto che non venga rinnovato in seguito.

Un paio di anni fa, Stefano De Martino aveva raccontato in una intervista a Radiocorriere Tv di ispirarsi a una televisione che ormai si vede poco. Lui è appassionato della tv di un tempo, quella con cui è cresciuto e in cui si rispecchia di più. A tal proposito aveva detto: “Sono cresciuto televisivamente con Renzo Arbore. Guardo spesso trasmissioni realizzate prima che io nascessi, come ‘Canzonissima’. Ecco, è quella la tv che amo e che spero ritorni”

Visti i suoi desideri, è facile pensare che Bar Stella di Stefano De Martino su Rai Due si ispirerà alla tv di un tempo.

