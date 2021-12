bomba-stefano-de-martino,-il-collega-lo-accusa-pubblicamente-“ecco-con-chi-ha-una-relazione-per-stare-nella-rai”

E’ Valerio Pino l’ex ballerino di Amici che ha deciso di sparare a zero sulla televisione italiana, e in particolare su Maria De Filippi e su Stefano De Martino. Lo abbiamo conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, ma l’uomo ha fatto parlare di se in moltissime occasioni. Da un po’ di tempo, almeno dieci anni, sembra essere scomparso dal mondo del piccolo schermo. Ma non perde occasione per parlare male di quello che avviene dietro le quinte della televisione italiana. Secondo l’artista, la colpa sarebbe dei vertici di questo ambiente che danno priorità solo ai raccomandati.

In particolare, a quelle persone che per fare carriera hanno rapporti con chi è al potere. Tra questi, secondo lui, Stefano De Martino, oggi stimato conduttore sempre più presente sul piccolo schermo, che ha iniziato la sua carriera proprio ad Amici di Maria De Filippi. L’uomo è riuscito a farsi strada nel difficile mondo della televisione italiana e oggi è un affermato volto Rai.

Sicuramente, per Stefano De Martino, sposare Belen Rodriguez e avere un figlio con lei lo ha aiutato a creare il personaggio che è oggi, ma è anche vero che davanti alle telecamere il napoletano funziona molto bene e a noi sembra che il suo ruolo sia davvero meritato a prescindere dalle situazioni amorose che l’hanno visto coinvolto.

Ma vediamo cosa ha detto nello specifico Valerio Pino: “De Martino in Rai? Lavora solo perché lui e Belen Rodriguez hanno un figlio. Alcune persone non sanno sacrificarsi, hanno solo una relazione con le celebrità. Se Stefano non avesse avuto un bambino con Belen, se non avesse avuto un agente forte, sarebbe stato un conduttore?” Anche in passato l’ex ballerino di Amici, ospite di una trasmissione in Spagna, aveva parlato di personaggi famosi arrivati al loro posto solo grazie ai rapporti con persone famose. “In Italia siamo arrivati ad un punto orribile. In Italia in tv non posso dirlo, ma qui per fortuna sì, perché c’è più libertà di dire le cose.”

“Se non hai qualcuno dietro nel mio paese natale non fai niente. Se non vai con un produttore, un imprenditore o un regista che lavora in tv non fai nulla. Sono dieci anni che non lavoro nella tv italiana. In Italia se non hai un politico che ti piazza nel posto giusto non vai da nessuna parte”. Accuse molto gravi quelle dell’ex ballerino di Amici che non si limitano alla televisione italiana, ma anche al mondo del cinema: “Non vale soltanto per la tv, ma anche per il cinema italiano. Ci sono attori famosissimi in Italia che sono amanti dei loro manager o di produttori e nell’ambiente lo sappiamo.”

“Le cose sono degenerate, se adesso vuoi fare un programma tv in Italia devi seguire una strada specifica”. Tutto diventa molto strano dal momento in cui lo stesso Valerio Pino, in passato, ha ammesso di aver fatto più volte sesso nei camerini di Amici: “Ero trascinato da un impulso incontrollabile, un desiderio irrefrenabile. Colpa forse delle coreografie sensuali. È una persona che fa parte del grande cast della trasmissione ma si dice solo il peccato. Stavamo attenti. Non ero tranquillo. Se mi avessero beccato mi avrebbero licenziato, ma il gusto del proibito prendeva il sopravvento. Non appena si presentava la possibilità lo facevamo.”

